今天適逢台灣抗議日本「國有化」釣魚台十周年， 新黨指出，2012年9月25日新黨在釣魚台傳統海域捕撈的宜蘭漁民集結起來，「為生存、護漁權」是為「海上保釣行動」，十年後的2022年9月25日上午10時，新黨在台日交流協會再度集結宣示釣魚台主權，與漁民應有的權利。

新黨主席吳成典表示，蔡英文口口聲聲說釣魚台隸屬於臺灣，在外交部官網上也用，地理、地質、歷史、我國民間使用情形、國際法等各種角度「紙上宣示」釣魚台應為台灣從明清兩代從屬於台灣故有之附屬領地 ，但實際作為卻是「遇日就軟」。

吳成典指出，對於今年7月30 日本前防衛大臣「石破茂」率跨黨議員團思考日本安全保障之會來台，一方面說及台灣海峽問題是國際海域問題，台灣安全議題是日本的事，一方面又吃台灣的豆腐在中華民國土地聲稱釣魚台是日本固有領土。如此荒謬之說法，我外交部卻沒有任何聲音，簡直是奇恥大辱。

新黨台北市議員參選人劉榮之指出，我方不好好利用2013年時任總統馬英九所力推的「台日漁業協議」的談判經驗，最後把釣魚台經驗掛在嘴上的，如果這是蔡政府戰略性延後，我國後續任何的護漁行為龜縮，都可能被日方的默認。

劉榮之認為，台灣「助」日代表謝長廷曾說：「沒說它是島，也沒說它是礁」等言論從未道歉，可能連中學生都知道，島是有淡水這種基本知識，而釣魚台就是淡水的自然島。日本年年進逼，謝長廷卻曖昧不明。因此，新黨不排除年年來台日交流協會抗議，並組團至日本國會前宣示釣魚台主權。

新黨台北市議員參選人郭榮先表示，自從蔡政府執政後，不只放任日本對於釣魚台列嶼主權的步步進逼，要是問問宜蘭蘇澳漁民應該最清楚他們自己的處境，蘇澳竟還是日本沖繩石垣市的姐妹市。民間相當努力，但中央政府護漁的實際作為實在令人難以恭維。長期的抗爭與實際作為，新黨將為新黨未來努力目標之一，也必須灌輸下一代18歲的公民國土寸土不讓的重要性。

新黨台北市中正萬華區市議員候選人張榮法表示，蔡英文政府上任以來，對於日本政府宣示釣魚台為日本的主權，蔡政府卻沒有任何的回應，顯然是同意日本政府的主張。然而，釣魚台是我中華民國宜蘭縣宜蘭傳統漁民的作業漁場，也是這些漁民賴以生存的海域，新黨必須要保護這塊土地、宣示主權，希望我國政府提出釣魚台列嶼的主權及主張作為，以解決未來的爭端。