亂帶風向？民眾黨新竹市長候選人高虹安遭抹黑博士論文抄襲，日前在記者會上一句「不是像什麼中華大學夜間部（指林智堅）」引發熱議。美女主播吳宇舒在臉書談及此事時提到「讀書拿到第一名為什麼不能為自己喝采？」，沒想到卻被媒體寫成「開腔反擊」，完全違背她的原意，被吳宇舒怒指「不是誤會，而是故意寫反」，還嗆「識字嗎？」、「中文閱讀能力到底有什麼問題」，並要求該媒體更正。

吳宇舒昨(24日)在臉書發文談及高虹安嗆學歷反被戰態度事件表示，自己高中大學都稱不上用功，所以十分佩服願意犧牲玩樂獲得好成績的同學，那真的是努力得來的收穫。同樣身為師大畢業後考上台大碩士的小綠綠，「我還是會說讀書考試真的不是理所當然的輕鬆事。」

她還提到，戰學歷風波正熱，也有人討論師大算不算是名校學歷，現實社會就是會把學校做排名，不論你是不是以母校為榮。當然書讀得好不好，不代表一個人全部的價值，但學歷就跟出社會之後獲得的成就一樣，都是努力得來的。業績冠軍能獲得掌聲，讀書拿到第一名為什麼不能為自己喝采？肯定榜首的好成績，不等於貶低頭腦簡單的同學啊！永遠都會遇到更優秀的人，但也不需要因此覺得別人的付出都沒什麼。

沒想到這篇文竟被媒體下標寫成「高虹安強調是台大第一名！吳宇舒揭師大經歷反擊」，讓吳宇舒看了怒嗆「識字嗎？能閱讀中文嗎？完全違背我的原意下標，解讀成相反的意思！請更正！」她還特別發文抗議：「中文閱讀能力到底有什麼問題才能把我的文章理解為反擊高虹安啊？更別說開嗆還寫成開腔？這個標題完全跟我的意思相反耶！請更正，這已經不是誤會，而是故意寫反了！」

網友表示：「黨媒能不能有點媒體人的職業道德」、「黨要你開嗆，你就是要開嗆啊」、「現在的新聞記者加油添醋得太過份了」、「這真是很扯了」、「又一個斷章取義的篇章，宇舒悍衛自己的清白是沒錯的」、「關於這種狀況，有時候閱讀能力沒問題，是心太黑，故意扭曲造假」。