2022桃園地景藝術節閉幕不閉展，大多數藝術作品將原地展至今年底。（呂筱蟬攝）

2022桃園地景藝術節為期18天，25日下午在大溪河濱公園舉辦閉幕式，文化局統計今年吸引120萬人次造訪，市長鄭文燦宣布大部分作品留置原地保留至年底，採閉幕不閉展方式繼續展出，也預告明年地景藝術節主展區將配合世界客家博覽會設定在青埔特區，副展區則移師龍潭區，將展現桃園多元客家風貌。

桃園地景藝術節以「川行脈動」為主題，邀請28位藝術家，攜手 14 組在地社區和學校，創作30件裝置藝術作品，展區分布大漢溪兩岸，包括大溪河濱公園、中庄調整池、大嵙崁親水園區、月眉人工溼地與山豬湖生態親水公園等5大展區。

鄭文燦表示，今年桃園地景藝術節主題川行脈動，展區分布大漢溪兩岸，是人與土地、空間、歷史間的互動所形成的地景，透過環境藝術創作，希望民眾能對此有更多認識，30件作品在5個河岸公園展出，都非常有特色。他也提到，大漢溪流域改造與新北市不同，新北市有很多道路、道路與遊戲場，桃園則保留大部分河岸生態與人工溼地、水利設施及農業，整個大溪區規畫有6個休閒農業區，大溪也有許多在地特色，他也舉辦大溪風箏節、花彩節、韭菜花節、大溪大禧等地方節慶，未來也會請文化局加以研議，可以將大漢溪流域文化整合成為大嵙崁水文化節。

鄭文燦也在閉幕式中頒發感謝狀給參與活動的藝術家，以及協助活動的在地里長、學校與志工團隊等，會中也宣布今年參與活動人次達到120萬人次，期盼桃園地景藝術節交棒在各區繼續展現在地活力與特色。