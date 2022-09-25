爭取連任，國民黨台中市長參選人盧秀燕與同黨市議員參選人林霈涵，25日舉行聯合競選總部成立大會，上千位鄉親擠爆會場，「凍蒜」聲不斷；盧秀燕提出支持林霈涵4個理由，呼籲鄉親支持「媽媽議員」林霈涵，讓國民黨東南區3席全上，繼續守護台中。

盧秀燕與林霈涵成立聯合競選總部，現場選舉戰鼓喧天，盧親自為林霈涵披帶競選彩帶，向台下支持者提出支持林霈涵「4個理由」。盧秀燕表示，第一，就是女性支持女性，她是現在六都唯一的女市長，對於女性從政，她向來都是鼓勵，第二，林霈涵曾任市議員知道如何服務鄉親、議會質詢，不用從頭開始、駕輕就熟。

盧秀燕拉起林霈涵的手說，「媽媽市長挺媽媽議員」，第三，顧民生，重視教育議題，重視生活環境改善，不吵政治口水，這些都是媽媽最在意的議題。第四，拜託大家支持林霈涵，就是要幫國民黨爭取東南區第3席議員，市長要施政，要有共同理念的議員，所以需要大家支持，一起繼續守護台中。

國民黨市議員參選人林霈涵表示，國光路地下道填平、南門橋拓寬、雙十公車等許多建設，象徵東南區持續進步、發展，盼鄉親支持，讓她有機會再進入議會，與媽媽市長攜手，為翻轉東南區的進步而努力。林霈涵與媽媽林張久美、妹妹林佩樂、弟弟林學冠等，在台上向支持者拜託支持，熱鬧溫馨。