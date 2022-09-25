隨著原民意識抬頭，原籍公務員的需求也逐漸被看見，屏東警察局25日在「屏菸1936文化基地」舉辦原民警察親子同樂活動。（謝佳潾攝）

隨著原民意識抬頭，原籍公務員的需求也逐漸被看見，屏東警察局25日在「屏菸1936文化基地」舉辦原民警察親子同樂活動。（謝佳潾攝）

隨著原民意識抬頭，原籍公務員的需求也逐漸被看見，屏東警察局25日在「屏菸1936文化基地」舉辦原民警察親子同樂活動。（謝佳潾攝）

隨著原民意識抬頭，原籍公務員的需求也逐漸被看見，屏縣府警察局25日在熱門網美打卡景點「屏菸1936文化基地」舉辦原民警察親子同樂活動，身為警眷的原民立委伍麗華也受邀出席，並帶來解決原籍警察升遷不易的好消息。

伍麗華指出，曾有警界的基層弟兄告訴她，原住民籍的警察升遷不易，官階最高到兩線三就升不上去了，原籍警察很希望有機會可以跟高階警官或首長面對面談一下，讓他們知道原籍警察的需求，為此，她向警政署長黃明昭提及後，警政署馬上辦了全國5場原民警察座談。

伍麗華說，警察同仁很辛苦，警眷也很辛苦，她身在其中很了解，很感謝警界長官願意察納雅言、傾聽民意。話鋒一轉，伍麗華看著身處的「屏菸1936文化基地」回憶道，她還在屏縣府當原民處處長時，這個地方還是荒蕪一片，沒想到現在成了熱門打卡景點。

她說，當時縣長要各局處長思考這個地方能做什麼，剛好那時大家都在爭取原住民族博物館，所以曾經一度想說要給原民會做博物館，原民會的人也有來看，計畫要打造成虛擬博物館，也就是把原鄉文物透過虛擬實境的方式呈現，真正的文物留在部落保存，可惜最後並未被接納。

但她強調，近日她與周春米已經爭取到6400萬經費，要在「屏菸1936文化基地」打造原住民文化館，已核定在案，以後原民朋友到基地來時，就會像是回家一樣，因為這裡會有原住民自己的文化館。

對於伍麗華帶來的「原籍警察好消息」，屏東警察局局長劉印宮指出，目前屏東有2名副分局長（官階兩線三）是原住民籍，未來都會有往上升遷的機會，很感謝中央長官對基層同仁的照顧。

縣警局表示，為增進原住民員工親子間的互動與溝通，並推動對原住民族傳統教育，特別選在「屏菸1936文化基地」為同仁舉辦原住民親子活動，讓網美打卡景點變身成波麗士大人家庭日聚會所，大家都玩得不亦樂乎。