北區福隆宮主委徐富美（橘色背心者）公開要大家幫忙副總統賴清德（黑西裝者）選下次總統。（程炳璋攝）

副總統賴清德（前排黑西裝者）在北區福隆宮揭匾後與廟方人員合影。（程炳璋攝）

副總統賴清德25日下午分別到中西區良皇宮與北區福隆宮2家保生大帝廟揭匾，展現前台南市長人氣，不僅多名立委、議員出席捧場，有民眾要求合影並高呼總統好，寺廟主委公開要大家下次幫忙賴清德選總統，賴隨即鞠躬回禮。

蔡英文24日才到台南出席百工百業相挺的選舉造勢活動，賴清德25日在台南出席2家拜廟揭匾行程，仍深受台南市民支持，不僅賴系子弟兵立委林俊憲、郭國文，議員蔡筱薇、呂維胤與議員參選人周嘉韋到場，台南市長黃偉哲、立委賴惠員、陳亭妃、議員陳怡珍與沈震東都出席。

台灣近年因新冠肺炎疫情，象徵掌管健康的保生大帝信仰更受信徒重視。蔡英文總統今年初贈予台南市2家保生大帝廟匾額，中西區下大道良皇宮獲贈「澤洋恩溥」4字，北區八協境市仔頭福隆宮獲贈「德惠仁風」4字，2家都是當地的信仰中心。

賴清德25日受邀代表蔡英文揭匾，他對宗教文史有備而來，仔細的道出2家保生大帝廟的歷史沿革。

良皇宮主委張春堂也是台南知名店家「阿堂鹹粥」老闆，店家最近因招牌的魚皮、魚肚鹹粥漲價至260元，引發網路熱烈討論，賴清德介紹他是「最近全台最出名的主委」，令現場民眾莞爾。

福隆宮主委徐富美也是現任公園里長，她感謝台灣保生大帝信仰總會理事長廖武治對台南保生大帝廟的重視，讓廟方有獲總統贈匾的機會，在賴清德揭匾後，脫口而出要大家下次選總統記得要幫忙他，賴隨即以鞠躬還禮，賴清德要離去時，現場有民眾高呼總統好，順利獲得與賴合影機會。