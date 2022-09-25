透天厝有著空間大、不會被上下樓鄰居打擾等優點，是許多家庭買房的首選，不過命理專欄《旺好運》提醒，透天厝有5大風水禁忌，包括開門就見房子底部、大門切樓梯、樓梯在房子正中央、房形長且沒有採光、落地窗正對大門等，不慎觸犯恐影響全家人的運勢。

透天厝風水禁忌一：開門見底

通常透天厝的門口會設置庭院或車庫，所以一樓坪數較小，很容易一開大門就看到房子底部，這就形成所謂的「穿心煞」，對全家人的運勢相當不利，建議可使用屏風或簾子隔開。

透天厝風水禁忌二：大門切梯

若大門的位置直接切到家中樓梯，容易引發是非、破財等問題。正對著向上的樓梯，會導致室內氣場不穩、家人衝突增加；正對著向下的樓梯，則易使氣流往下衝，有漏財危機。

透天厝風水禁忌三：樓梯在房屋中央

樓梯是透天厝中的常見設置，如果樓梯的位置在房屋正中央，意味著將整個家一分為二，造成家中成員感情不和睦。

透天厝風水禁忌四：長形屋內無採光

透天厝空間大，若格局偏長，中間的地方可能缺乏日曬，進而導致屋內的穢氣增加，影響健康，建議可多裝設明亮燈具。

透天厝風水禁忌五：落地窗正對大門

有計畫在透天厝中設置落地窗的話，記得落地窗不可正對家中大門，否則會有腳下虛空、隱私曝光，甚至漏財的可能，若形成穿堂煞的話財富亦無法積聚，不可不慎。若想化解可試著加裝不透光的窗簾。