新北市府近年大力推動公有市場整建，但民有市場都更數量不多，轄內市場用地容積率僅有240％，較高雄市、台北市標準不利，地方直指，民間考量都更後坪數換算少，意願偏低，喊話市府放寬容積標準。對此，城鄉局表示，調整容積率須看環境容受力、環境負荷，且要考量公平利益原則，目前仍持續辦理研商會議，與都委會溝通。

新北市有80處民有市場，其中約24處建物屋齡超過30年，早期「新北市獎勵投資興建都市計畫公共設施辦法」規定，必須獲得100％地主同意，才可推動改建，市府今年1月修正相關細則，放寬土地所有權人同意比例，希望加速民有市場重建。

不過，市議員蔡明堂指出，新北市市場用地容積率240％、建蔽率50％，相較高雄市容積率420％、建蔽率70％，以及台北市的毗鄰使用分區一致，誘因較不足，新北市多數民有市場建物都超過50年，若大地震一發生，根本承受不住，市府近年推動公有市場整建，部分市場都可以透過都市計畫放寬容積率至500％，民有市場應該也放寬標準，希望市府重新調整政策，不要延誤老舊市場都更機會。

市議員王威元說，市場用地分配在公共設施用地，台北市採毗鄰規畫，若市場沒有毗鄰就採取容積率360％標準，雖然新北市容積較低，卻有其他六都沒有的「容積轉移」方式，可以將容積移入到市場用地。

王威元表示，各縣市管控容積方式不一，若市場用地是在30年前劃設，今日已無市場運作，該解編就解編，回歸其他用地使用，若市場仍有持續運作，但不夠完整，市府就該力推都更，尤其公私參雜的市場用地，多數已是作為住宅使用，市府應力推公辦都更。

城鄉局表示，容積率是公共財須考慮容受力、環境負荷力，台北市毗鄰規定是以區域分配規畫，不見得每個市場容積率就高，市府會持續檢討在公平利益下，用增加公益回饋等條件調整容積率，加速推動都更，並提案到都委會討論，目前都有辦理相關會議討論。

都更處表示，劃定都更地區已放寬標準，四分之三同意就可推動都更，民有市場除了透過都更容積獎勵、容積移轉，提升容積率外，先前都更二箭也提供最高20％加給基準容積，當時新店惠國市場、三重成功市場都有提出申請，另外，若是建物符合海砂屋、耐震能力不足，也可適用防災都更1.5倍的容積獎勵，再配合容積移轉，透過上述措施，市場容積率最高可達456％。

都更處補充，新北市目前有6處民有市場推動都更中，中和秀山市場、樹林碧瑤市場(文林段)已完成都更程序；永和新生市場併大陳單元三公辦都更案重建，現已在審議；永和福和戲院、美麗華戲院、新店惠國市場、三重成功市場等正在整合。