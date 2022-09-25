台灣和美國關係愈緊密，國科會規畫11月上旬在台灣舉辦首屆「台美科技合作會議（STC）」，聚焦生醫及精準健康、半導體與微電子、資通訊科技及資安、AI人工智慧、太空及環境科技等5大領域，以進行深化合作。

依據2021年的第2屆台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）結論，國科會規畫11月在台灣舉行「台美科技合作會議（STC）」。經我國跨部會盤點及協商後，這次會議將觸及生醫及精準健康等5大領域。

國科會主委吳政忠6月率團訪美期間，拜訪美方的國國家科學基金會（NSF）、國家衛生院（NIH）與國家癌症研究所（NCI）等單位，並邀請他們高層11月來台參加「台美科技合作會議」。

台灣和美國在科技方面的合作最受人注目的是半導體領域，美國政府邀請台積電在亞利桑那州設廠，並相繼提出《晶片法》及將台灣納入「四方晶片聯盟」（Chip4），試圖打造「民主晶片供應練」。

吳政忠日前曾表示，在半導體方面，台美雙方會藉由科技合作會議，討論如何深化研究，並由台灣工程師與美國國家科學基金會持續進行合作。

國科會指出，在半導體領域，美國希望台商能去設廠；太空科學方面，台美都在推動低軌衛星和氣象衛星，未來還可以進一步延伸合作領域；精準醫療上，台灣擁有雄厚基礎的健保大數據庫，結合資通訊推動精準醫療，美方有高度興趣。

國科會說，後疫情時代的國際合作，要發展出民眾接受的新科技，進而變成新興產業，如元宇宙。同時，國科會加強我國與其他國家的科技合作，在美國、英國、法國等設置常設機構，也加深與捷克、立陶宛等中都歐國家的關係，並將推動更多實體交流、人員互訪，與理念相同國家進行科研合作。