基隆安樂區九如社區後方邊坡滑動。（陳彩玲攝）

基隆安樂區九如社區後方邊坡滑動，一輛賓士車遭崩落路樹砸中，車輛嚴重變形。（陳彩玲攝）

基隆安樂區九如社區後方邊坡滑動，一輛賓士車遭崩落路樹砸中，車輛嚴重變形，所幸姜姓駕駛和友人順利逃出，未有人員受傷。姜女受訪時仍驚魂未定，描述當時駕駛座瞬間被樹幹夾擊，前後只有5公分距離之差，完全沒有時間反應，「場景只有在夢裡可見」。

受東北季風影響，基隆今日一早開始降雨，中央氣象局陸續發布大雨特報。下午2時18分基隆市消防局接獲通報，安樂區樂利二街62巷251號土石路樹崩落，事發當下正好有一台賓士車行經遭砸中，所幸姜姓駕駛自行逃出，其友人則在民眾協助下脫困，未有人員傷亡。

姜女接受媒體採訪時表示，下午原載送朋友返家，未料，行經該路段時，路樹突滑落，沒幾秒駕駛座已被大樹夾擊，前後距離只有5公分，車頂被壓毀、車身嚴重變形。她說，事發當下完全來不及反應，嚇得在車內不敢亂動，回過神後才趕緊開門逃離，至今心情仍無法平復，也不斷回想，若當時車速快一點或慢一點，「2人可能就沒了」。

姜女指出，自己的車子算堅固，但現在被砸到完全報廢，真的非常可怕，她認為，最近地震又下雨，現場應該要有防護措施或告示牌，讓用路人能隨時警惕，但附近什麼都沒有，真的很離譜也不負責任。

基隆市政府工務處表示，目前初判是生長在岩石坡的樹木吃土不夠深，下雨後不慎滑落，已派員前往清除，預計下午5時清運完畢、6時通車。