根據國健署公布的108年癌症登記報告，平均每4分20秒就有一人罹癌，癌症時鐘較前一年快轉11秒，其中大腸癌已連續14年蟬聯國內癌症榜首。對此，內科醫師傅裕翔在臉書粉專PO文指出，大腸癌因為初期症狀不明顯，非常容易被忽略，如果沒有定期檢查，發現的時候可能已經很嚴重，治療的效果也不好，因此飲食要特別注意，並分享6類食物會增加罹患大腸癌風險，最好少吃。

傅裕翔表示，大腸癌的發生除了遺傳之外，與飲食息息相關，平時務必多留意，才能遠離大腸癌，其中有6類食物最好少碰。首先是「酒精」，過量飲酒是大腸癌的危險因子，醫學上的飲酒過量是以一個男人1天不超過2單位，女生1天不超過1單位為上限。1單位為15公克酒精，約一罐350毫升的啤酒或40毫升的威士忌。

其次是「油炸物」，建議控制每個月吃的次數，不要天天吃。第三是「燒烤食品」，因為高溫燒烤產生的酚類是大腸癌的危險因子。第四是「加工食品」，例如香腸、火腿、火鍋料等，這些加工食品常有許多化學添加物，對身體不好。

第五是「紅肉」，例如牛肉、豬肉、羊肉等，應盡量少吃，根據NHS英國國民健保署建議，一天紅肉與加工肉品攝取不超過90克，建議70克以下，可以多吃魚肉和雞肉，並多補充蔬菜。最後則是「發霉食物」，很多人怕浪費，認為食物發霉的地方切掉後，剩下就可以吃，其實肉眼看不見的菌絲已經污染食物，吃下去對健康有害。

另外，傅裕翔提醒，年齡漸長、少運動、有病史、家族史、飲食習慣不良、有抽菸喝酒者，都是大腸癌的高危險群，建議定期接受糞便潛血檢查和大腸鏡檢查，前者目前國健署提供50歲以上、未滿75歲國人，2年一次免費糞便潛血檢查；至於35歲以上的民眾不妨開始安排大腸鏡檢查，高風險族群建議每2年追蹤一次，低風險族群每5年追蹤即可。