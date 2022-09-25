北韓在今（25）日上午，自平安北道朝日本海方向試射1枚短程彈道飛彈，目前美國、日本及南韓政府均已對北韓再度違反聯合國安理會相關決議、試射飛彈的挑釁行為表示譴責。外交部也表達高度關切與譴責，並強調，台灣身為印太社群重要成員之一，樂願配合國際社會相關措施。

根據南韓《韓聯社》報導，韓國聯合參謀本部今天上午6時53分許，發現朝鮮在平安北道泰川一帶向東部海域發射一枚短程彈道導彈。軍方強調已加強對朝鮮監視和戒備，並與美方保持緊密溝通和合作。

報導指出，這是朝鮮自6月5日發射8枚短程彈道導彈（SRBM）後，時隔113天再次發射彈道導彈。也是自韓國新政府成立以來，朝鮮第5次發起武力示威。研判這是對美國裡根號核動力航母（CVN-76）戰鬥群23日駛入韓國釜山海軍作戰基地，並將與韓國海軍進行聯合軍演所採取的武力示威行動。

外交部副發言人崔靜麟指出，北韓自今年1月起，罔顧區域週邊愛好和平國家的殷切期盼，已在韓半島區域進行洲際彈道飛彈測試在內共22次武力挑釁，並且於9月8日公布核武力政策法，聲稱不排除在特定條件下率先動用核武的可能性，再度升高區域緊張情勢。

外交部對北韓屢次違反聯合國安全理事會相關禁令，破壞區域和平穩定的不負責任行為表達高度關切與譴責。他說，我國政府對北韓近期頻繁試射導彈與通過核武力政策法的挑釁行徑，以及對區域情勢可能產生的衝擊皆密切關注。

崔靜麟表示，台灣身為印太社群重要成員之一，樂願配合國際社會相關措施，與理念相近國家合作，共同促進韓半島在內的區域和平穩定，遏止威權主義的擴張侵略，共同維護以規則為基礎的國際秩序，以及自由開放的印太區域。