不少人早上、下午都會來一杯咖啡提神醒腦，但又擔心是否咖啡因攝取過量，營養師高敏敏指出，不是只有咖啡含有咖啡因，因此列出常見的咖啡因飲品，在茶類中竟是抹茶的咖啡因含量最高，高敏敏也提醒，咖啡因攝取過量恐導致心悸、焦躁、失眠和頻尿等問題。

高敏敏在臉書粉專發文指出，許多飲料中其實都含有咖啡因，如果一天內喝了咖啡，又喝了其他含有咖啡因的飲品，容易對體質敏感的人造成身體負擔。她也列出常見的咖啡因飲品，以一杯350毫升為單位，咖啡因含量最高的是黑咖啡有196毫克，第二名抹茶含有165毫克，第三名則是能量飲料和奶茶，都含有116毫克；而咖啡因含量最低的是熱可可，僅有7毫克。

高敏敏表示，咖啡因的每日攝取量建議低於300毫克，才不會對健康造成影響，若攝取過量，身體很可能會出現以下8大警訊。

▎焦慮焦躁：咖啡因會影響大腦中的腺苷受體，並刺激腎上腺分泌，導致焦慮、緊張；已經容易出現壓力和焦慮的人，可能會因為咖啡因使症狀更嚴重。

▎越喝越累：過量咖啡因容易導致身體過於興奮，最後因缺氧而感到更加疲累。

▎失眠：咖啡因會導致神經系統過度興奮。

▎心悸：過量的咖啡因會導致神經系統過度興奮，引起精神緊張。

▎頭痛：咖啡因是中樞神經的興奮劑，會導致血管收縮。

▎胃痛：咖啡因容易刺激胃酸分泌。

▎頻尿：咖啡因會幫助利尿、加重頻尿。

▎腹瀉：咖啡因會刺激胃酸分泌，若在空腹狀態下飲用，易刺激腸胃。

高敏敏也補充，適量攝取咖啡因其實對身體有益，不但能幫助增加新陳代謝、保持清醒、提升工作效率，還可以燃燒脂肪、抗氧化等；但她也提醒，有心血管疾病、心律不整、腸胃病、長期失眠的患者、孕婦、孩童、骨質疏鬆者，最好避免或減少飲用含咖啡因的飲品。