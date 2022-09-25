台中市長盧秀燕(中間紅背心)今南下為台南市長參選人謝龍介站台，受到鄉親熱情索取簽名。(曹婷婷攝)

台中市長盧秀燕(右)跨縣市首站輔選，南下為台南市長參選人謝龍介站台。(曹婷婷攝)

選戰倒數2個月，號稱「國民黨最強母雞」台中市長盧秀燕，跨縣市輔選首站獻給國民黨台南市長參選人謝龍介，她以自己4年前選台中市長拋出老人健保補助，台中鄉親有勇氣投給她，讓她大贏20萬票，高票當選。她說，六都剩台南仍無老人健保補助，這場選舉不是為了謝龍介，而是為了顧好自己荷包。

盧秀燕今天下午到台南市輔選謝龍介，一抵達就受到鄉親熱情高呼「凍蒜」，人氣爆表，不少人跟她合影、索取簽名，她揭曉首站輔選獻給謝龍介的原因，除了2人是多年老友之外，更重要的是，謝龍介現況跟她4年前選市長很像。她說，當時也沒人看好她會當選，但她打破大家眼鏡、高票當選。

盧秀燕說，她當選台中市長除因當時民進黨中央執政不力，選民寄託她改變台中，她推出多項市政願景也贏得鄉親肯定，其中，老人健保免費剛開始也飽受台中市民質疑，擔心拖垮財政，民進黨還說如推行，台中市財政恐破產，但她到處說明其它四都怎麼做，最終台中人投給她，她也沒辜負大家，一上任就兌現政見，「市民不只支持我，也是支持自己荷包」。

盧秀燕反問，既然其它五都行，何以台南不行？「台南選1顆西瓜都會當選，但這顆西瓜值得這麼貴嗎？1年要多花約1萬元。」她說，每個人家中都有長者，這個是超越藍綠的問題，她此行就是分享台中經驗，票投謝龍介是因為他能實現台南人這個福利，要給他機會。

謝龍介表示，他拋出老人健保免費政見後，回響熱烈，台南市長黃偉哲也因此宣布明年起補助老人健保費3000元，由此可知，補助老人健保不是不能做，他呼籲選民「與其票投打3折的市長，不如投給謝龍介。」