中鋼（2002）8月自結數較預期惡化，合併稅前盈餘3.44億元，月減87％、年減96.14％，創今年來單月新低，內外資研究機構擔憂獲利表現持續下探，甚至可能在第四季就出現盈轉虧，目標價最低僅22.5元。

法人指出，15日開出的盤價方面，中鋼考量全球經濟充滿不確定性，包含國際通膨高漲、美國聯準會（Fed）維持貨幣緊縮政策、強勢美元使亞幣走貶、俄烏戰爭未平，以及大陸在疫情反覆下持續進行封控等，另外，國內還面臨低價進口鋼品擾市，因此決議10月盤價維持平盤，符合預期；至於第四季季盤產品每公噸則調降1,000元～2,000元、平均降幅2.64％，表現略不如預期。

國票投顧認為，展望後市，雖然時序上即將進入第四季傳統旺季，不過，目前仍未見需求有明顯的回升，且下游廠商仍有庫存待消化，國際間通膨與疫情等不確定因素也持續存在，疊加升息影響，對鋼市後市需求仍維持較保守看法。瑞銀、凱基投顧對中鋼都給予「賣出」投資評等，推測合理股價預期分別是25元與22.5元。

瑞銀證券指出，中鋼經營管理階層認為，儘管需求可能疲弱，然歐洲、美國與亞洲都在減產，供應端反應良好，不過，瑞銀證券並沒有對鋼市前景那麼樂觀，考量全球宏觀經濟指標下滑與鋼市分散化，研判鋼鐵產業循環的低點要拖到明年中。

凱基投顧進一步說明，雖然市場預期大陸政府將於10月16日二十大召開後推出新一輪經濟刺激措施，但觀察中鋼開出的第四季內外銷盤價，每公噸調降1,000元～2,000元，仍反映出需求疲軟與下游競爭力下滑；加上俄烏戰爭延燒使原物料價格堅挺，研判中鋼9月與第四季可能陷入虧損，衰退狀況比早先估計的明年第二季還要來得更早。