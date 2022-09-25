2022跨聯盟籃球邀請賽，25日第2場8強賽對抗，中華男籃培訓隊首節在職籃新球季為新竹街口攻城獅效力的阿提諾單節14分領銜下，奠定14分領先勝基，後三節中華隊持續維持領先並將分差擴大到超過20分，最終中華隊95比79擊退P. LEAGUE+新竹街口攻城獅、晉級4強，將與T1聯盟新北中信特攻、SBL裕隆納智捷之間的勝方爭冠軍賽門票。

中華男籃培訓隊本戰6名球員得分上雙位數，職籃新球季將穿上PLG攻城獅球衣的阿提諾，攻下全場最高的26分、並抓下8籃板，丁冠皓13分居次，高錦瑋12分、9助攻，林信寬11分，劉丞勳和陳冠中各10分。攻城獅以曾柏喻16分最高，伊波卡15分、9籃板。

對於面對新東家，阿提諾輕描淡寫表示，自己現在的角色是中華男籃培訓隊成員，主要任務就是幫助中華隊打好球、爭取勝利，並幫助隊上年輕球員成長，沒有夾雜其他情緒或想證明什麼，和攻城獅目前還沒有正式練球，但有一起做過幾次重訓。

中華男籃培訓隊總教練桑茂森指出，阿提諾是球隊穩定因子，場上拚盡全力，對球隊內線、攻守有很大幫助，球隊本戰只有5次失誤，並傳出25次助攻，代表打出團隊籃球，這也是球隊想要的樣子。

攻城獅總教練林冠綸表示，林冠綸則說，阿提諾雖然是對上母隊，還是為自己目前身上穿的那件球衣的隊伍努力，這種敬業精神值得肯定，中華男籃培訓隊小將們認真努力的態度也值得讚許。