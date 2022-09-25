1輛紅色休旅車卡在河中央，其車頭遭混濁溪水沖刷，對岸沙洲可見約有多輛休旅車受困無法撤離。（翻攝自記者爆料網）

宜蘭縣大同鄉清水地熱園區今(25)日傳出27輛車66人受困，這66名民眾昨日晚間在溪床旁紮營，但因為受東北季風影響，氣象局發布宜蘭、北北基超大豪雨特報，該處溪水暴漲，其驚險影片也曝光，有輛紅色休旅車遭沖至溪水中央，對岸沙洲上也停駐約18輛休旅車，無法在混濁又湍急的溪水中撤離；不過受困的66位民眾最後在怪手的營救下撤離。

從影片中可見，1輛紅色休旅車被溪水沖至溪水中央卡住，車身傾斜一邊，其車頭不斷被湍急的溪水拍打，所幸車內無人，且車主已與車友們在安全處會合；另外1段影片可見，在湍急的河道對面沙洲上約有18輛休旅車停駐，由於溪水暴漲的太快，下雨過後混濁湍急的溪水，讓所有車輛已無法安全的渡河離開，只好先行將車輛放置沙洲上。

宜蘭縣大同鄉清水地熱園區旁溪水暴漲，對岸沙洲可見約有多輛休旅車受困無法撤離。（翻攝自記者爆料網）

據了解，警消動用2輛怪手，在現場協助挖砂石改變水位，已先讓1處10車23人，搜救人員協助徒步上岸中，先讓10車23人安全撤離；另外1處，受困的17車43人後撤至山上相對高點，地處位置較高，食物與水充足，安全無虞，不過，此43人下午陸續搭乘怪手安全撤離。

警消表示，獲報後共派遣第一大隊、特搜大隊、大同分隊救災車，共5車10人前往救援，救災人員於現場使用大聲公與對岸民眾聯繫，先撤離10車23人；因天色漸晚，深怕山上雨勢漸大，擔心其餘受困民眾人命安危，經評估後，決議先行以挖土機接駁方式將民眾救出上岸。