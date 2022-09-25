美國高級國防官員表示，美國和多個北約盟友代表將在9月28日舉行會議，討論國際社會之後要如何如何武器支援烏克蘭。目前許多北約國家的武器庫存都出現下降，要討論維持後續供應的方案。

即時防衛(BreakingDefense)報導，美國國防部後勤與採購副部長拉普蘭特(Bill LaPlante)將在布魯塞爾主持第一次國際軍備主管會議，其中的成員包括烏克蘭國防聯絡小組的40多位相關人員，另外美國參謀聯合首長部、美國駐歐洲司令部和五角大廈政策辦公室的官員也將出席。

這官員說，會議提到如何持續提供烏克蘭軍備，「包括槍管、滾珠軸承和鋼製外殼等半零件提供生產支持，以及提供過時的零件和晶片」。這意味著美國和其他夥伴國的軍備物資已出現不足，需要用半成品與次級晶片來接替。

官貝稱「我們還將討論烏克蘭未來可能需要哪些能力，例如遠程火力和防空能力，以及如何調整工業基礎，以滿足這些需求。」

7 月，荷蘭國防部長將目前武器的不足，描述為「每個人都在彈藥廠排隊等待武器完成」，並呼籲工業界加強協調。挪威國防部也稱，挪威目前正遇到武器庫存降至閾值以下，希望與工業界連絡後可看到增產，最終在未來增加自己的武器數量。