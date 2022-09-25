桃園市議員詹江村表示，對於民進黨的側翼網軍猛烈攻擊他的論文涉及抄襲一事，經過校方召開學倫會，他的論文過關沒事，學倫會審核結果，並沒有撤銷他的學籍。
四叉貓日前爆料，詹江村的碩士論文內容「各種拼貼簡轉繁」，恐有論文抄襲之嫌。
詹江村今（25）日在臉書指出，他只是選一個小議員，大媒體跟側翼用選市長的篇幅，報導他的論文抄襲，不會太誇張嗎？
詹江村強調，終於上星期學校召開學倫會，他的論文過關沒事，學倫會審核結果，沒有撤銷他的學籍。
桃園市議員詹江村表示，對於民進黨的側翼網軍猛烈攻擊他的論文涉及抄襲一事，經過校方召開學倫會，他的論文過關沒事，學倫會審核結果，並沒有撤銷他的學籍。
四叉貓日前爆料，詹江村的碩士論文內容「各種拼貼簡轉繁」，恐有論文抄襲之嫌。
詹江村今（25）日在臉書指出，他只是選一個小議員，大媒體跟側翼用選市長的篇幅，報導他的論文抄襲，不會太誇張嗎？
詹江村強調，終於上星期學校召開學倫會，他的論文過關沒事，學倫會審核結果，沒有撤銷他的學籍。
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