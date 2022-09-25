阿燦要發力了？民進黨桃園市長候選人鄭運鵬24日晚間舉辦誓師大會，總統、民進黨主席蔡英文桃園市長細數桃園市長鄭文燦政績，大讚鄭運鵬提名38天提出35項政策，是「鄭文燦2.0」。媒體人羅友志今(25日)在《大新聞大爆卦》節目指出，蔡英文真的開始要鄭文燦出全力，也就是親自打電話向地方樁腳討人情，只要10票裡鬆動2票，對國民黨候選人張善政的板塊就有影響。

羅友志表示，第一，蔡英文真的押上去了，第二，鄭文燦並沒有真的完全出力，然後她要他真的開始動。以你的功力，這8年你不是白混的，給你這麼多資源，連桃園鐵路地下化都給你光速通過，請問6都有哪個工程像這樣要上就可以上的？給你鄭文燦這麼多了，該押上來了吧？這幾年這麼多資源，不管是地方的、土水的、建築的，該端出來了吧？你該開始打電話了吧？

「鄭文燦如果真的要動，他是真的會親自去做的人。」羅友志說他常常在外面碰到鄭文燦，在新北土城、台北都會看到他。他如果真的要動手，不是像現在用喊的，他自己會下去。現在還沒看到鄭文燦出現在各大樁腳的場合，這就表示他還沒真的押上去。

羅友志指出，鄭文燦的功力不在於他的知名度，而在這些地方勢力，而鄭文燦的動，將是國民黨最不想看到的，因為這些人(樁腳)很可能會鬆動，因為這些年的人情，到底欠了什麼？地方組織那種人情一欠，那不是自己地方一個樁腳的頭說不要就算數的，有些樁腳會說「人家鄭文燦給你幫忙，難道不給人家幫一下？」也不用多，只要10票拉2票給你嘛，如果以前這10票都是要給張善政的，鄭文燦真的開始打電話討人情，那個板塊移動是有的。