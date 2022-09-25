體育界選手站出來力挺民進黨台中市長參選人蔡其昌(右三)。(林欣儀攝)

選舉倒數63天，民進黨台中市長參選人蔡其昌下午成立「運動彩券經銷商商業同業公會援會」，跆拳道亞運金牌選手黃韻文、輕艇激流亞運銀牌選手陳瑋涵等運動員都到場力挺，蔡其昌強調，未來若當選市長，將設置更多運動及比賽場地，且會增加體育預算及增聘專業運動教練。

「蔡其昌、凍蒜！蔡其昌、凍蒜！」來自台中市各區的運動彩券從業人員聚集在蔡其昌競選總部，現場士氣高昂。蔡其昌表示，他不僅擔任中華職棒會長，也是台中市2個職籃的榮譽會長、角力協會榮譽理事長，長期關心各項體育活動，也在運彩推行過程中協助解決問題，獲得肯定。

中華民國運動彩券經銷商商業同業公會理事長何昱奇說，蔡其昌推行各項運動的努力大家有目共睹，包括運動彩產業發展條例也獲得他支持，這樣為體育界發聲的人，讓運動相關產業人員、不分藍綠都願意站出來力挺蔡其昌。曾奪下世大運跆拳道冠軍的選手曾憶萱也說，蔡其昌支持體育活動，希望用體育支持體育，才決定站出來力挺。

蔡其昌指出，體育能讓社會國家團結、讓台灣人的尊嚴能走出去，但體育要花很多錢，政府幫忙不夠，還要拜託企業協助，也才有運動產業修法，透過企業支持讓體育蓬勃發展；公益彩券或運動彩券都是要照顧社會相對弱勢的族群，一邊照顧弱勢、一邊發展體育，是很好的方式。

蔡其昌提出體育政見說，他若當選市長，首先要增設更多的運動與比賽場所，且要聘請更多專業運動教練，讓對運動有興趣的孩子能有充足的師資教練，在體育方面獲得更多發展，此外，體育相關經費也必須成長，透過經費增加讓孩子有更多學習、成長的條件，創造更多體育之光。