廣達集團董事長林百里的題字「拾」，已轉製成NFT。（廣達文教基金會提供）

今日下午紀錄片《六又二分之一點子實驗室》首映，呈現廣達文教基金會的「設計學習」理念。（李欣恬攝）

在台上侃侃而談創作理念，引導觀眾欣賞作品，從創作發想、蒐集素材到成果發表，策展不再是只有成熟藝術家能完成的事，透過啟發和帶領，小學生也能成為策展人，今日下午紀錄片《六又二分之一點子實驗室》首映，呈現了這段教育現場難得可貴的過程。

廣達文教基金會執行長徐繪珈表示，10年前基金會引進美國史丹佛大學設計思考理念，並邀請台北教育大學教授呂金燮組教學團隊，以「設計本位學習」（DBL）的問題導向及任務導向，以策展概念轉動教育和學習，讓老師用不一樣的思維，帶小朋友學習。

徐繪珈表示，這對參與計畫的小朋友而言，是學生生涯裡有趣的轉捩點，對教師而言，也是改變教學方式的轉捩點，「整部作品用了一年拍攝，兩年剪接，很希望能讓大家用很短的時間了解設計學習理念如何進行，以及小朋友們的收穫。拍攝團隊也跟我們一起成長，我們影響的不只有小朋友，還有大人。」

教育部次長蔡清華也出席紀錄片首映現場，他表示，這樣的教學模式翻轉了以往「老師講課，學生聆聽」的教學方式，也回應著108課綱，「108課綱最大的精神，就是把學習權還給學生，讓學生可以根據他們生活的經驗取材，把他們的想法透過能使用的工具展現出來。」

《六又二分之一點子實驗室》的導演為吳米森，執行導演為蔡翔，影片裡記錄了台北碧湖國小、台中善水國小、嘉義美林國小參與計畫的過程。

蔡祥表示，三所學校都各有特色，而團隊把整部紀錄片定位為工具書，「『設計學習』的範圍很大，要怎麼執行，我們從一開始的工作坊，到如何改變觀念、設計學習，就有一個明確的想法。」

蔡祥表示，他也被帶隊的老師們感動，「老師們也有自己的轉換過程，但是他們面對學生時，是用一種一對一陪伴的方式，針對每個學生不同的狀態指導，那很動人。」

值得一提的是，首映會現場也舉辦廣達設計學習十周年頒獎典禮，並公布廣達集團董事長林百里的題字「拾」，已轉製成NFT，並頒發給十位得獎老師。