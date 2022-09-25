義大利在歐洲男籃錦標賽16強，爆冷淘汰由約基奇(Nikola Jokic)領軍的塞爾維亞，讓義大利主帥波澤科(Gianmarco Pozzecco)興奮不已，在球員走道直接飛撲親吻「字母哥」阿提托康波(Giannis Antetokounmpo)，成為歐錦賽的經典畫面，近日波澤科接受《Eurohoops》採訪，還原當時擁抱字母哥的經過，表示自己遭到這位2屆年度MVP爆粗口回擊。

賈林納利(Danilo Gallinari)意外在世界盃資格賽撕裂十字韌帶，無緣隨隊繼續征戰國際賽，沒有太多人看好義大利能在歐錦賽有所作為，他們在小組賽以分組第4晉級後，在16強賽就碰上奪金大熱門塞爾維亞，被外界看衰的義大利眾志成城，奇蹟似的扳倒強敵塞爾維亞，順利拿下了8強門票。

早早在第3節就被驅逐出場的波澤科，得知義大利晉級8強後，在球員走道巧遇了正準備上場比賽的阿提托康波，波澤科竟興奮跳到他身上親吻慶祝，向阿提托康波分享贏球的喜悅。

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談到自己飛撲阿提托康波的行為，波澤科接受訪問表示，「阿提托康波看到我時也跟著笑了，我認為他也明白我的情緒來了，想跟我分享喜悅，但當我準備跳到阿提托康波身上時，他的臉像是在說，『這人分明是個白癡』，但幸運的是，他的雙手還是為我敞開。」

也正如波澤科所想，阿提托康波顯然對自己這突然其來的行為感到有些驚嚇，「我親吻了他，並對他說我愛你，不過他卻用希臘語回我『去X的』，在場並沒有人發現這件事。」

深知自己的行為不妥，波澤科後來也向阿提托康波道歉，「但他反而說要感謝我，是我的舉動讓他減少了在賽前一些緊張情緒，不過2天後的比賽上，儘管阿提托康波表現出色，可惜希臘仍慘遭淘汰出局。」波澤科也開玩笑說道，「至少希臘不會認為因為我飛撲阿提托康波，而導致他們輸了比賽。」