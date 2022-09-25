即日起至10月15日，舉辦「身心障礙者生命故事拍攝」的投稿活動。（柏拉圖康復之家提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

財團法人宜蘭縣私立柏拉圖復康之家獲宜蘭縣政府社會處挹注經費，執行「心智障礙樂活自立園藝體驗計畫」，以利推廣心智障礙樂活自立生活、助人又助己；柏拉圖表示，即日起開始徵選「身心障礙者生命故事的拍攝」，盼透過生命故事的影片，向社會大眾激勵正向的能量。

為推動園藝計畫，柏拉圖復康之家商請董事長借用2塊農地共800坪，做為該院生們種植花果蔬菜的「樂活自立農場」；今年5月開始栽種，至9月7日總收成300斤番薯葉，康復之家遂將種植的農產品及民生用品捐贈給宜蘭市延平里內的弱勢戶，讓平時被照顧的院生們體會，自己有天也可以幫助別人而獲得成就。

柏拉圖復康之家董事長潘政裕表示，平常都接受許多單位的協助，在自己有能力幫助他人的同時，柏拉圖都很願意伸出援手，本著取之於社會用之於社會；而院生所種植的農作物平時用來供應院內的餐點。

潘政裕指出，前陣子適逢中秋節，看到延平里內有許多邊緣戶，遂將院生所種植的農作物與里民分享，盼透過捐贈讓院生知道，每個人都有能力幫助他人，千萬不要看輕自己；11月15日還會舉行園藝成果發表會，讓院生們從中獲得滿滿的成就感。

柏拉圖說明，為鼓勵身心障礙者向社會大眾宣導身心障礙議題，除受縣府社會處挹注的資源外，即日起至10月15日，舉辦「身心障礙者生命故事拍攝」的投稿活動，屆時將評選出3篇得獎作品，期盼透過生命故事的影片，激起社會大眾正向的能量。