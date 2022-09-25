知名作家、主持人吳淡如近年來為了家庭淡出螢光幕，除了照顧女兒外，仍持續寫作、研究理財和進修商業學位。日前她在PODCAST節目平台透露兩個禮拜前曾發生口腔潰瘍，病況來得突然，讓她嚇到以為自己罹患口腔癌，立刻傳訊息求助熟悉的醫師。

吳淡如昨（24）更新PODCAST節目《吳淡如人生實用商學院》，她透露某日因工作壓力大，回家一時興起喝了酒精濃度57度的威士忌，大概喝了3、5杯，而且都是純的，她自誇不太容易醉，所以喝得有點多，沒想到隔天起床後發現嘴巴非常疼痛，吞口水都能感覺到口腔有破皮，她將手指探入觸摸疼痛處，卻摸到一個大硬塊，讓她嚇到心想：「完蛋了，一定得口腔癌，不自知。」

為此她求助好友林峰丕醫生，不過打電話求助前吳淡如自己也透過網路查詢症狀，搜尋結果可能是基因上的問題，林峰丕得知後反問她：「妳以前沒有察覺到嗎？」吳淡如直率回答：「沒有痛的時候都不知道器官在哪」，林峰丕判斷這應該是存在許久的「骨性隆凸」，會隨著時間慢慢變大，但始終是硬的，是身體的器官，並不是腫瘤，醫生也提醒如果是瞬間變大那就有可能是癌症。

聽到解答吳淡如也鬆一口氣，因為她家族有肺腺癌病史，一年半會去檢查一次，堅持宣導檢查的她偶爾也會收到粉絲的感謝，還好有聽她的話去做檢查，才及時發現身體生病了。

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