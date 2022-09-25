徐耀昌等人慰訪三義人瑞劉阿玉。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

徐耀昌等人慰訪銅鑼人瑞吳洪廷妹。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

適逢九九重陽前夕，苗栗縣長徐耀昌25日一早依序前往卓蘭鎮、三義鄉、銅鑼鄉慰訪長輩並致贈敬老禮金與禮盒，祝賀長輩們在期頤之年，能福壽安康，平安喜樂。

今年苗栗縣有129名百歲人瑞，高壽破百者大多集中在苗栗市、後龍鎮及頭份市，但若依鄉鎮人口比例來看，則以頭屋鄉、後龍鎮及卓蘭鎮分居前3名。

縣府社會處指出，今年考量疫情影響，以打滿3劑且願意接受慰訪者為對象，由苗栗縣長徐耀昌前往人瑞家中，致贈敬老禮金每人1萬元整及敬老禮盒，內容物包含玄米油、麵線及純釀醬油禮盒，並轉贈衛生福利部金鎖片及滿百人瑞敬老狀，致上敬老、尊老之意。

徐耀昌今天在縣府社會處長楊文志、卓蘭鎮長詹錦章等人的陪同下，前往李徐貴妹家中贈禮，101歲的李徐貴妹拄著拐杖熱情迎接，招呼縣長等人品嘗自家種植的芭樂，甚至以客家話朗誦牆上曾孫女書寫的書法詩詞作品，引來現場一陣驚呼，為她的健康與活力感到高興。

隨後前往三義鄉劉阿玉家中拜訪，三義鄉長呂明忠與地方民意代表等人也到場祝賀，101歲的劉阿玉腳步穩健，今年還獲得模範老人表揚，平時騎著電動代步車穿梭鄰里幫助需要幫助的人。

接著一行人前往銅鑼鄉拜訪102歲的吳洪廷妹，縣長徐耀昌致贈敬老禮金、禮盒，銅鑼鄉長謝昌年也贈送敬老禮金，縣長等人向吳洪廷妹噓寒問暖，並見家族一團和氣，曾孫都回來玩耍探視長輩，讚佩吳洪廷妹的家庭氛圍熱鬧和諧。

社會處表示，考量健康老化的重要性，縣長徐耀昌上任之時，全縣只有70個社區照顧關懷據點，至今已設置195個據點，布建率72％，另結合教育處幸福學院、原民中心文化健康站建構「福栗佈老樂活園」服務網絡，能夠就近提供長輩適切的社福資源，希望長輩可以吃得好、動得好、活到老，學到老。