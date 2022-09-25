台東市公所舉辦客家嘉年華以醮壇為舞台，「神」氣活現。（莊哲權攝）

台東市公所舉辦客家嘉年華以醮壇為舞台，「神」氣活現。（莊哲權攝）

台東市公所舉辦客家嘉年華以醮壇為舞台，「神」氣活現。（莊哲權攝）

台東市公所舉辦客家嘉年華以醮壇為舞台，「神」氣活現。（莊哲權攝）

台東市公所舉辦客家嘉年華以醮壇為舞台，「神」氣活現。（莊哲權攝）

台東市公所舉辦客家嘉年華以醮壇為舞台，「神」氣活現。（莊哲權攝）

台東市公所舉辦客家嘉年華以醮壇為舞台，「神」氣活現。（莊哲權攝）

台東市公所昨晚在南京路舉辦「哈客共下來寮」客家文化活動，適逢天后宮12年1次建醮大典，表演團體以莊嚴、輝煌、充滿道教色彩醮壇為舞台，在眾神的加持下，更顯得「神」氣活現。

台東天后宮建醮大典在台東市建置7座醮壇，其中位於南京路上的「媽祖壇」昨天晚上配合台東市公所的 「哈客共下來寮」客家文化嘉年華，從主持人、來賓致詞到各團體的演出，都以燈火輝煌、大放光明的大型醮壇為舞台，相當別緻。

昨天在華麗的醮壇上，先囚順天書屋的小朋友們演出舞動青春鑼鼓；「新心好客協會」新住民以客家著名的「福菜」演繹思鄉情懷；水精靈民族舞蹈團新創歌舞劇目，分別以油桐花開、爭妍及花嫁詮釋客家少女的情懷。

客家音樂部分，發熱帶樂團成員有原住民、漢人，以優美的歌聲演唱新潮流的客家歌曲，體現客家流行音樂；玩樂樂團以琵琶、古箏、二胡及BAND中西樂器結合演奏金曲獎客家音樂，呈現出「客家不只是客家」的創意新文化。

台東市長張國洲表示，台東市約有約有3分之1的客家人，為延續客家傳統文化，公所每年都辦理不同類型的客活動，今年適逢天后宮12年1次的建醮活動，公所在南京路建醮舞台演繹客家不同內涵的文化藝術，祈求上天庇佑台東子民，疫情退散，早日恢復往日生活。