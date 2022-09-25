旺旺文教基金會25日來到嘉義市，舉辦「讓爺奶成為心中的寶」公益演唱會，歌手陳孟賢登台時，全場嗨翻。（呂妍庭攝）

旺旺文教基金會25日來到嘉義市舉辦「讓爺奶成為心中的寶」公益演唱會，歌手林喬安與台下觀眾互動。（呂妍庭攝）

旺旺文教基金會主任周哲仁僅代表旺旺集團蔡衍明董事長為在場的朋友獻上祝福。（呂妍庭攝）

嘉義市長黃敏惠感謝基金會長期關注公益，舉辦演唱會陪伴長輩及身心障礙者一同度過美好時光。（呂妍庭攝）

旺旺文教基金會25日來到嘉義市，舉辦「讓爺奶成為心中的寶」公益演唱會，全場嗨翻，氛氛十分歡樂。（呂妍庭攝）

「讓爺奶成為心中的寶」公益演唱會前進嘉義市 溫馨熱鬧

蔡衍明愛心基金會25日來到嘉義市，舉辦「讓爺奶成為心中的寶」公益演唱會，4組歌手輪番上陣，吸引2、300位民眾前往聆聽，包括嘉義市長黃敏惠等人都聽的如癡如醉，或跟著歌手哼唱耳熟能詳的歌曲，偶而放聲尖叫，全場嗨翻，氛氛十分歡樂。

「讓爺奶成為心中的寶」演唱會由蔡衍明愛心基金會舉辦，今在嘉義市再耕園登場，受邀到場的腦麻協會、身障團體及長輩們在開演前已迫不急待進入會場等待歌手上台，甚至有人自備手舉牌、瑩光棒，化身粉絲歡迎喜愛的歌手，與藝人熱情互動。

蔡衍明愛心基金會主任周哲仁代表旺旺集團蔡衍明董事長為在場的朋友獻上祝福，表示基金會公益活動已舉辦10年，主要是要傳達孝順和志願服務兩大理念，指蔡衍明認為只要每個人在家孝順父母、敬重長輩，出社會後有空閒出來志願服務，從家裡到社會都能作好，台灣就會是一個和諧安定的社會，像今天參與的歌手也是志願、無償服務。

「長輩就是嘉義市的寶貝」，黃敏惠說，嘉義市是全台第1個「高齡友善城市」，因為長輩過得好，年輕人就沒煩惱，嘉義市以讓長輩安居、年輕人安心、注重學童教育，打造「全齡共享，世代宜居」的城市，感謝蔡衍明愛心基金會長期關注公益，舉辦演唱會陪伴長輩及身心障礙者一同度過美好時光，在後疫情時代以一首首的好歌帶給長輩及市民療癒和滿滿幸福。