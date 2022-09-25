媒體人周玉蔻近來緊咬國民黨台北市長參選人蔣萬安父親蔣孝嚴20多年前的「晶華緋聞案」，爆料該案女主角就是前中姐張淑娟，張淑娟23日發聲明痛斥毀人名節。張淑娟將於26日上午10點30分，在律師陪同下前往台北地檢署向周玉蔻提告。