捲入緋聞案 張淑娟明10：30親赴北檢告周玉蔻 18:272022/09/25 中時 楊亞璇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 張淑娟近日捲入與蔣孝嚴緋聞風波。（圖／中時資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 媒體人周玉蔻近來緊咬國民黨台北市長參選人蔣萬安父親蔣孝嚴20多年前的「晶華緋聞案」，爆料該案女主角就是前中姐張淑娟，張淑娟23日發聲明痛斥毀人名節。張淑娟將於26日上午10點30分，在律師陪同下前往台北地檢署向周玉蔻提告。 朱、侯同場不同台 回應綠營攻擊反批搞抹黑 張淑娟捲晶華案 「30年前海量嫩照曝」穿泳裝曲線畢露 逾5成民眾絕不投陳時中 郭正亮：票最終可能流向「這人」 # 九合一選舉 #張淑娟 #周玉蔻 #蔣孝嚴 #緋聞 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 海納百川》台灣選民不能再沉默了（劉順達） 10:222022/09/25 海納百川 政見屢射3箭、百面贏行程無亮點 藍營：蔣萬安議題設定待加強 07:012022/09/25 政治 汪小菲張穎穎昔否認緋聞 再流出新的「躺床摟腰親密照」 15:132022/09/25 娛樂 競總成立大會高虹安不出席 黃珊珊：她有事無法到 11:102022/09/25 政治 酸陳時中沒把事做好 翟本喬：蔣碰上周後變「沒下限」 15:172022/09/25 政治 陳時中猛切割 柯文哲酸：周玉蔻繼續對他放電啊 14:162022/09/25 政治 黃珊珊批陳時中 忙切割卻又一搭一唱 04:102022/09/25 政治要聞 制衡周玉蔻們 「戰鬥凱」高揚凱籲選民一起下架塔綠班 15:072022/09/25 政治 被周玉蔻扯進晶華案 張淑娟再怒批「為收視率無所不用其極」 18:082022/09/25 娛樂 日本不認高端！陳時中不給檢討 蔣轟：違背政治責任 11:592022/09/25 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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