根據《美麗島電子報》搶先曝光的9月國政民調，總統蔡英文的信任度和滿意度各上升1.2、1.6個百分點。但也調查發現，對蔡政府施政不滿意的前兩名為司法改革57.1％、追查弊案打擊貪污55.2％；另外，「政府採購疫苗逾400億元含密件資料應否對立院完全公開？」調查，竟有72.0%認為有必要公開。媒體人吳子嘉發現了兩個關鍵問題， 認為對打擊貪汙不滿意的人超過5成， 還有希望疫苗採購要公開的達72%，這才是民進黨恐怕要倒的核心點。

資深媒體人黃暐瀚24日在《董事長開講》網路直播節目中公布最新國政民調，他指出，目前國內的經濟評價下跌2.5%，但蔡英文的信任度和滿意度各上升1.2、1.6個百分點；行政院長蘇貞昌也上升3個百分點；民進黨和國民黨的好感度通通上升，這個月比較奇怪，全部上升。

黃暐瀚接著表示，蔡英文9月的信任度為51%、不信任度45.2%，呈現往上走的趨勢；上個月信任度為49.8% 、不信任度是46.1%。上個月信任度、不信任度差距2到3趴，9月則是差距6趴。另外，蔡英文9月的滿意度為52%、不滿意度46.1%；上個月的滿意度為50.4%，不滿意度46.5%。至於蘇貞昌，他的滿意度為47.5%、不滿意度48.7%；上個月的滿意度44.4%、不滿意度51.4%，接近死亡交叉。

另外，吳子嘉發現了兩個關鍵問題， 對打擊貪汙不滿意的人超過5成；另外，希望疫苗採購要公開的竟有72%，這才是民進黨恐怕要倒的核心點。他曾跟一位市長參選人講過，他們搞什麼水肥大隊等等，都是瞎攪和。