2022全民來夏綠地定向越野推廣賽，今天（25日）在新北市五股夏綠地公園舉行，也是此場地首度舉辦定向越野賽事，吸引超過300人參與，來自三重新北高中田徑隊的秦煒翔和粘伯榕僅花了11分28秒，就拿到滿分1000積分，勇奪體驗組冠軍。

才高三的秦煒翔和粘伯榕都是新北高中田徑隊的運動好手，剛好一人是短跑好手，一人是5000公尺的長距離運動健將，賽前臨時起意設定戰術，秦煒翔透露：「當我在檢查點打卡登錄時，粘伯榕就會開始找下一個打卡點，我再衝刺跟上，這樣能更有效率搶點，同時也不用擔心迷路而浪費時間。」

「定向越野」是2009高雄世界運動會、台北聽障奧運會的主要競賽項目，並且也是2025年雙北世界壯年運動會競賽種類之一，這次也有許多好手為了備戰下個月在嘉義舉辦全民運來增加實戰經驗，秦煒翔和粘伯榕就說，目標是能夠在全民運拿下前三。

2022全民來夏綠地定向越野推廣賽個人組部分，營造業的林逸銘用19分08秒拿到1000分，以0.15秒的些微差距擊敗李擇仁，登上王座。至於親子組則由父子檔陳信宏、陳威綦合力跑出8分40秒，並拿下滿分800積分，開心摘金。

本次比賽由新北市政府環境保護局和中華民國定向越野協會聯手主辦，主要是為了推廣新北市新地標五股夏綠地公園，同時讓民眾能更接近大自然從事健康運動，因此完全免報名費，新北市政府副秘書長邱敬斌不僅主持鳴笛、頒獎，同時親自參賽、小試身手。