冠軍選手將代表高雄市參加台北市舉辦的明年全國原住民族運動會，盼能旗開得勝，奪冠全國。(高雄市原民會提供／林雅惠高雄傳真)

高雄市首屆原住民族運動會經過連續2天競賽後，今天下午圓滿落幕，包含傳統射箭21隊、慢速壘球16隊、籃球11隊、排球17隊及槌球4隊5項目競賽，600多名優秀選手共襄盛舉，冠軍選手將代表高雄市參加台北市舉辦的明年全國原住民族運動會，盼能旗開得勝，奪冠全國。

運動會各項目競賽得獎名單包括傳統射箭公開男子組個人賽第1名林廉義、第名2謝志濠、第3名鍾明俊、第4名李順德，團體賽冠軍為孤巴察鵝射箭隊；公開女子組個人賽第1名謝婉貞、第2名朱芯甯、第3名陳海恩、第4名洪靜茹，團體賽冠軍為寶杉射箭隊；青少年男子組個人賽第1名顏恩哲、第2名黃詠浚、第3名洪嘉星、第4名顏國璽，團體賽冠軍為那瑪厲害；青少年女子組個人賽第1名楊珮珊、第2名盧采妮、第3名李涵萱、第4名朱雒亞，團體賽冠軍為那瑪漂亮。

另慢速壘球選拔組公開男子組冠軍為老虎王棒壘，選拔組公開女子組冠軍為高雄市旅高青年女壘。籃球公開男子組冠軍是高雄市原青隊，公開女子組冠軍是仙女下凡來打球；而槌球公開男子組與女子組冠軍皆為茂林區隊。這群成功爭霸高雄的選手們即將代表高雄市參加於台北市舉辦的明年全國原住民族運動會，希望能夠奪冠全國。

此次原住民族運動會破例將全原運沒有的排球納入比賽項目，參賽隊伍表現精彩萬分，壯年組冠軍為卡札給蘭，公開男子組冠軍是南沙魯，公開女子組冠軍則是卡拉鳳。

拿下籃球公開男子組球代表權的高雄市原青隊隊長李宇杰表示，很開心能夠與隊友們一起努力拼得冠軍，希望明年代表高雄市出戰全原運能獲取好成績。

市長陳其邁恭喜所有在高雄市原住民族運動會技超群雄，拔得頭籌的優秀選手及參賽隊伍，他表示，透過這次的高雄市原運，除了選拔出菁英選手征戰明年台北的全國原住民族運動會，為高雄獲取佳績，也期盼有更多優秀的原住民運動青年，能多展現自我，大放異彩，在明年的全原運賽事上，市府允諾將增加經費，從原本150萬增加到400萬元，要提升比賽規格，全力支持並照顧高雄代表隊。

原民會主委阿布斯表示，感謝邁市長傾力支持原住民運動會，不僅兌現與高雄族人的承諾，也號召市府局處給予經費上支持，讓族人能在運動領域上大展身手，期許高雄代表隊的精英莫忘初衷，發揮超常實力，明年替高雄拿下全國冠軍。