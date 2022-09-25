中廣董事長趙少康陪同市議員林燕祝進場，一旁的鄉親十分熱情的打招乎。（李俊淇攝）

前總統馬英九授旗給市議員林燕祝。（李俊淇攝）

爭取4連任永康區市議員參選人林燕祝與市長參選人謝龍介聯合競選總部於今（25）日在永大路三段的服務處正式成立，前總統馬英九及中廣董事長趙少康特別南下幫忙站台。馬英九表示，燕祝在生病期間仍是心繫著市民，讓自己非常感動，所以要全力支持她留在市議會。

聯合競選總部成立，除了前總統馬英九、中廣董事長趙少康、市黨部主委林進旺、前議長李全教、前政務委員高思博及李貴敏都到場參與，千人齊旗海飛揚，加油聲不斷，場面熱鬧盛大，前國民黨主席洪秀柱因身體因素未能親自到場加油，也特別拍攝了一段影片並祝福她高票當選。

中廣董事長趙少康下午先到聯競總現場，幫林燕祝披上彩帶一同步行進場，上千民眾爭相向前握手致意，前總統馬英九隨後也到場幫忙站台，並當場授與戰旗，讓場面立刻達到最高潮，民眾加油聲不斷，旗海飛揚，場面熱鬧盛大。

馬英九上台致詞時，民進黨執政以來民怨四起，倒行逆施，無論在內政、外交、經濟及兩岸關係都是明顯倒退，一例一休能源造成民怨四起，能源政策的躁進，造成空汙嚴重，特別是大停電問題，更是前所未聞，創造了難堪的記錄。

馬說，雖然這次選舉不是中央級的選舉，但地方選舉選的好，中央選舉更有機會。10多年來燕祝為民服務的精神，在生病期間仍是心繫著市民，讓自己非常感動，所以要全力支持她留在市議會。

趙少康則說，永康是台南最重要的選區，每一張選票都是一個聲音，票數越多，林燕祝進到議會改革的力量就越大，監督的力量越強。如果沒有高票中選，將是台南最大的損失。

林燕祝表示，從政10幾年來，她從未放下人民的請託，帶領服務團隊深入基層，服務處更是365天全年無休，全心全意投入服務，即使去年正逢抗癌治療期間也毫不怠惰。在議會監督市政並勇於揭弊，因此失去了許多市政府的資源，一路走來的每一張選票都是受到在現場每一位鄉親對自己的期許與肯定。