周孝安準備從全職奶爸復工拍戲搶奶粉錢。（TVBS提供）

周孝安日前與前緋聞女友周曉涵再度為新戲同台。（TVBS提供）

周孝安在TVBS新8點檔《加油喜事》和前緋聞女友周曉涵再度配對，日前在開鏡儀式同台，也預告會上演「感情糾葛」，他說不會尷尬，老婆陳天仁也「還好，不會怎麼樣」，透露當初合作《必勝大丈夫》就有群組，私下一直都還有聯絡，「曉涵今年生日我和《必勝》演員也有去，天仁都一起。」

對於當時與周曉涵傳緋聞，周孝安覺得對戲反而是幫助，至於後來被前女友李京恬爆料「他愛上對戲的前女友」，「真的還好，真的不是她（周曉涵）的問題，分手不是因為這個人」，難道是當時就喜歡上演周曉涵妹妹的陳天仁？「當時也還不認識天仁，我們沒什麼對到戲，是殺青兩年才在一起。一開始是朋友，後來突然聊到感情，慢慢發現這個人好像是適合的。」

女兒「胡椒妹妹」11個月大，正在牙牙學語、學走路，陳天仁最近復出到嘉義拍醫療職人劇，大多靠他一個人當全職奶爸，媽媽偶爾協助，也沒找保母幫忙，最長紀錄是自己一個人照顧女兒7天，坦言第一次時快崩潰，「因為太小心翼翼，會把問題放大，小孩在哭鬧的時候，我一個人照顧是雙倍的情緒和壓力，之前我如果情緒已經到崩潰狀態，天仁就會去照顧，可是現在變成我24小時守在那裡，小孩不停哭鬧時，就會懷疑自己該不會就是大家眼中不會帶小孩的爸爸吧？覺得我都已經這麼努力，還上網看很多育兒影片做功課，我是不是真的不適合當爸爸？」

有請教老婆怎麼育兒？周孝安笑說：「其實媽媽功課做得比我少，反而我比較在乎細節。」比如說幫小嬰兒洗澡，他連耳朵都仔細清潔，就會洗很久，而陳天仁是「帶過就好」，他一開始就給自己壓力很大。他說一開始老婆要去拍戲前還依依不捨，擔心他會不會出問題，結果聽到他每天反饋還不錯，只是有時覺得很累，現在她已經去嘉義拍戲第3個月，每次離開前都是很開心，拍戲對她來講是放風、度假，他就心想：「沒關係，我這戲也快開拍了。而且我有可能要拍1年喔，換妳來體驗一下。因為她沒像我一個人帶小孩帶這麼久，她都是有我在旁邊幫忙。」

周孝安因疫情休息大半年，很久沒拍長劇，最近要「報復性開工」好好賺奶粉錢，到時候換老婆殺青，剛好回家銜接。 他也說目前沒有拚第二胎的打算，「因為她第1胎生得太辛苦，原本要自然產，後來是剖腹，生產花43個小時，對她不是很好回憶，我也嚇到，沒想到這麼不順利，讓她身體完全休息好再說，我也要考慮自己的身體，畢竟帶小孩比拍on檔戲還要累，帶小孩真的好辛苦。」