根據新華社報導，中共「二十大」代表選舉工作已經順利完成。全大陸透過各地選舉單位分別召開黨代表大會或黨代表會議，已選舉產生了2296名出席中共「二十大」代表。

但最終出席「二十大」的代表資格，屆時還需經中共的「二十大」代表資格審查委員會確認。

據指出，中共「二十大」代表，是嚴格按照黨中央關於做好代表選舉工作的要求，採取自下而上、上下結合、反復醞釀、逐級遴選的辦法產生。當選代表總體上符合中共黨中央規定的條件，具有較高的思想政治素質、良好的作風品行和較強的議事能力，在各自職位上做出明顯成績，是共產黨員中的優秀分子。

此外，出席代表結構和分佈比較合理，各項構成比例均符合黨中央要求，具有廣泛代表性。當中既有黨員領導幹部，又有生產和工作第一線的黨員，有一定數量的女黨員、少數民族黨員，有經濟、科技、國防、政法、教育、宣傳、文化、衛生、體育和社會管理等各個領域的代表。