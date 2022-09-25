亞太青年協會與台大政治系系學會25日舉辦「與市長有約」活動，民進黨台北市長參選人陳時中、無黨籍台北市長參選人黃珊珊、國民黨台北市長參選人蔣萬安先後出席，與青年朋友暢談各種市政問題，從交通問題到租屋狀況等，陳時中提出可增設反應式垃圾車，讓老年人不需奔跑追垃圾車。

陳時中表示，希望藉由和青年朋友對話，讓市政更進步，並提到這是他第一次參與大型選舉，選舉是民主在進步，不是在革命，不會否決以前的東西，而如何保護市民、讓世界看見台北也很重要。

青年代表向陳時中提出交通建設，2030雙語國家政策成形，本土語言在教育中的角色和垃圾收取問題，陳時中表示，台北市交通路網的發展跟著都市計畫走，而各城市的交通路網發展應隨人口流動走，台北身為區域裡面共好的協調者，執政者也必須站在市民和使用者的角度去思考，像內湖交通就必須重新規畫。

陳時中接著說，民間組織應積極推動母語教學，打造使用母語環境，讓母語教育融入生活，吸引大眾注意，才有機會讓語言背後所代表的文化被看見，相關政策有賴政府從旁協助，提供弱勢語言更多協助。在垃圾處理上，陳時中則表示，垃圾不落地政策為一個良好的政策，未來改進的方法為推行社區自主管理，也可增設反應式的垃圾車讓老年人不需奔跑追垃圾車。

至於有學生提問，防疫剛開始很成功，卻變成最晚解封國家，這部分是否依循科學數據規畫，陳時中表示，任何政策都有科學做基礎，而疫情比亞洲晚三個月，晚開始就晚結束，解封也會晚三月，解封跟世界比是慢的，要進一步觀察。