今年夏天對於是否征戰下賽季一直懸而未決的伊戈達拉(Andre Iguodala)，終於趕在訓練前正式回歸勇士陣容，不過這位奪冠功臣的油箱還剩多少油，是外界相當關注的事，今日勇士主帥科爾(Steve Kerr)接受採訪談到伊戈達拉的使用說明書，科爾表示只要身體狀況允許，會將伊戈達拉擺在場上做出貢獻，並不會讓他一直坐在板凳上。

伊戈達拉日前在節目上表明自己將會回歸勇士效力，38歲的他將確定成為聯盟第2年長的球員，僅次於42歲的熱火老將哈斯勒姆(Udonis Haslem)，去年伊戈達拉只打了31場比賽，場均出賽時間為19.5分鐘，外界認為成績逐漸衰退的伊戈達拉，將會在下賽季扮演哈斯勒姆的角色，擔任休息室的精神領袖。

對於伊戈達拉的使用計畫，科爾提到仍會延續去年方式，會讓他上場比賽，只不過時間並不會太多，「當伊戈達拉身體狀況合適時，他就會上場，依然能在場上做出貢獻，上賽季伊戈達拉就證明了這一點，同時他也到了無法全勤出賽的年紀，這也是伊戈達拉直到現在才決定回歸球場的原因。」

進入職業生涯第18個賽季的伊戈達拉，在場邊有著巨大的影響力，柯爾期待伊戈達拉能成為陣中年輕球員的導師，「伊戈達拉的存在對我們來說相當重要，陣中有很多年輕小將，我們需要伊戈達拉在球場做出貢獻，同時扮演休息室的精神支柱，領導力一直是爭冠球隊的必備條件，伊戈達拉過去完美體現了這一點，很高興他能夠回來。」

"His presence is going to mean the world to us."



Steve Kerr on Andre Iguodala's impact this season ⬇️ pic.twitter.com/XwufC9yPyg — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) September 24, 2022

休賽季走了波特(Otto Porter Jr.)、小裴頓(Gary Payton II)等好手，勢必對勇士下賽季戰力造成衝擊，不過由柯瑞(Stephen Curry)、克雷湯普生(Klay Thompson)及格林(Draymond Green)三本柱培養出來的化學效應及默契，加上所建立起的奪冠文化，誰都不能忽視這支常勝軍。