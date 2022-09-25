電影《屍速列車》有一幕是主角們在車站內，遇到大批的喪屍大開殺戒的畫面，讓許多觀眾仍心有餘悸，日前也有大陸網友分享1段影片，影片中是大陸高鐵站，有一群遊客像是「喪屍」走路般「一拐一拐」的姿勢，原來是有一行人前往黃山爬山後，要返家時雙腳「鐵腿」，呈現僵直、身體又左右搖晃樣，看起來宛如電影中喪屍走路的樣子。

影片中可見，遊客爬完大陸黃山之後，走在高鐵站的樓梯時，雙腳呈現僵直狀態，且「左右搖晃」緩慢的走在階梯上，另外還可見有遊客原本是單手扶著一旁欄杆，疑似雙腳快無法支撐住，趕緊將雙手扶住欄杆以策安全，再小心翼翼的下階梯，而其餘遊客皆呈現「雙腳打開」僵直的左右晃的樣子，慢慢的走下階梯。

一群大陸遊客爬完黃山後，盡速高鐵站樓梯時，整群呈現「喪屍」般的走路姿勢，笑翻一票網友。（翻攝自抖音）

黃山被譽為天下第一奇山，素來有「五嶽歸來不看山，黃山歸來不看嶽」，吸引不少遊客朝聖，而有位莊姓網友一行人，難得來一趟黃山，盡可能將所有風景區都爬、走一遍，但是超出雙腳負荷的行程，也讓這一行人付出代價，其返家「搞笑又奇特」的姿勢也被拍下。

影片一出，網友紛紛留言表示，「你不說去爬山，我第一反應還以為是整團做了痔瘡手術」、「爬完真的就這樣，下山腿都不是自己的」、「感覺像一群人剛剛在健身房練完腿」、「不知道的以為在演屍速列車」、「有幸爬過，真的不怎麼運動的別爬，第二天你的腿像是裝了義肢」、「上山容易下山難，我太能體會了，第二天上班走路一瘸一拐」、「我以為喪屍片」、「我第一次爬山也是，腳都不受控制。再也不爬了」。