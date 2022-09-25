台南市勞工局稽查，發現有勞工未依規定戴有反光帶安全帽且承攬管理（協議組織管理）未落實，將依法處開罰12萬元。（台南市勞工局提供／曹婷婷台南傳真）

有網友於「記者爆料網」LINE群組PO出台南仁德區道路施工，熟練駕駛山貓的居然是男童，因男童技術不錯，有網友說「總比滑手機好吧？」經查男童年僅10歲，為承包商負責人兒子，除了台南市工務局將依契約規定開罰，並撤換工地的職業安全衛生管理人員及工地主任，勞工局稽查也發現工地有2名勞工未落實職安規定，已先對營造公司開罰12萬元。

這段「小孩駕駛山貓清除路面刨除後的柏油、石塊等雜物」影片曝光後，引起不少人驚呼，有人認為如果是從小看著爸爸開，也不意外，但由於是公部門工程，有網友直呼離譜。據了解，男童當天是跟著承包商父親一起上工，父親駕駛山貓執行完刨除柏油路面後，男童拜託父親讓他體驗看看，由父親在一旁監看，沒想到畫面被拍下還PO上網。

勞工局指出，經查，該工程為景皇營造有限公司向台南市工務局承攬「仁德區勝利路及歸仁區台86側車道等部分道路路面改善工程」，景皇營造有限公司刨除柏油路面後，砂石清理工作交給于勝工程行承攬。

勞工局今天中午請職安署南區職安中心派員前往檢查，發現現場2名景皇營造有限公司所僱勞工未依規定戴有反光帶安全帽，且承攬管理也未落實，將依職業安全衛生法相關規定對景皇營造有限公司處罰鍰12萬元。

此外，今天檢查時發現2部山貓正在施作，駕駛均已成年，未發現男童，但該工程承包商負責人坦承，確曾由兒子駕駛其中1部剷土機作業，針對于勝工程行疑似違反勞動基準法相關法令，將移送處理，但男童開山貓非雇用勞工，無法針對這部分開罰。勞工局強調，操作山貓須持有重機械操作執照，須年滿15歲以上才能報考，且須依職業安全衛生教育訓練規則規定，接受相關教育訓練完成後，才可操作。