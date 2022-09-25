楊文科成立競選總部，國民黨主席朱立倫贈予楊文科黨旗揮舞，台下座滿上萬支持者高喊「凍蒜」，展現團結勝選氣勢。（羅浚濱攝）

「文科再領航 竹縣續飛揚！」爭取連任新竹縣長的楊文科，25日下午在縣府廣場前舉辦競選總部成立大會，國民黨主席朱立倫、無黨籍立委高金素梅及電聯榮譽副董事長宣明智等人，都肯定楊文科近4年來的施政表現，現場湧入上萬名支持者，揮動楊文科的競選小旗，不時高喊「凍蒜！」展現團結勝選氣勢。

朱立倫牽著楊文科的手進場，並贈與楊文科黨旗揮舞，現場熱血沸騰喊「凍蒜！」楊文科承諾未來他連任，老人年金、聰明營養午餐等福利都不會少，好的政見繼續延續，此次縣長選舉共有5人參選，希望鄉親支持他連任，並讓國民黨全壘打，為鄉親拚好日子。

朱立倫表示，楊文科是真正會做事的縣長，4年前他陪同掃街拜票，楊文科如今展現4年做事的成果，是一個中道理性穩健務實的縣長。

朱立倫說，過去4年，新竹縣在楊文科的帶領下，成為全台灣招商第一名縣市，包含竹科的擴展，人口快速成長，有許多科技大廠進駐，很多優秀工程師搬到新竹縣，楊文科重視托育幼兒和老人的福利，更吸引許多人用行動搬到新竹縣。

朱立倫肯定楊文科還做到政通人和，懇託新竹縣鄉親讓國民黨提名的縣議員、鄉鎮市長、村里長及鄉鎮市民代表都全壘打，特別是竹北市長參選人林為洲，他特別懇託竹北鄉親支持會做事的人。

高金素梅說，楊文科有做到照顧五峰尖石原住民朋友的承諾，在她眼中就是五星級縣長，希望很多跟她一樣沒有政黨傾向的朋友，站出來支持楊文科。立委林思銘希望在楊文科繼續領航下，新竹縣成為最發展、最進步的城市，請大家繼續支持領頭楊。

競選總部主委范振宗說，看到這麼多鄉親前來支持楊文科，可以宣布楊文科當選了。顧問總團長宣明智希望楊文科能超高票當選。後援會總會長張鎮榮則表示，今年底大選十分重要，期望能用選票支持國民黨。

竹北市長何淦銘也到場支持楊文科，由楊文科授戰旗，請託何淦銘支持，其餘12鄉鎮召集人也一一由楊文科授戰旗，請託各召集人成為他在13鄉鎮市的分身。