中科院彭姓技術師遭發現擅自下載無人登月機、雄三等機密檔案到自己的資料夾。2019年時遭發現，因此暫停管理者權限，但他偷用有權限的同事帳號刪除相關檔案。遭桃園地院依無故刪除公務機關電腦之電磁紀錄罪判刑8月。

彭姓男子2013年到中山科學研究院系統發展中心計畫管理組擔任定期契約人員，2016年轉任系發中心計畫管理組技術師，負責資安部分，因此有伺服器管理者權限帳號、密碼。2019年中科院系發中心清查發現，彭男在2018、2019年間多次未經授權下載無人登月機、垂直發射反潛火箭、雄三飛彈性能提升、天劍、海劍、天弓等多項機密資料到自己的資料夾內。

系發中心發現後，立即更改伺服器管理者權限密碼，停止彭男使用資格，不過2020年系發中心委外裝設監視器時，因工程師暫時離開機房，彭男發現有機可趁，利用其尚未登出的帳號，將他資料夾內檔案全部刪除。因中科院通報調查局，國安站調查時，發現資料已經不見，再勘察連線傳輸紀錄及監視器畫面，發現是彭男所為。

彭男坦承刪除檔案，但稱是計管組要求刪除個人所有資料，所以才刪掉資料。另下載該資料是因為幫同仁備份或汰換電腦時，所備份暫存的稽案。

法院發現，彭男為避免刪除資料被發現，還關閉電腦連線傳輸紀錄，而關閉雖不困難，但不可能誤關。彭男欲蓋彌彰作法，更彰顯其明知並無權限進入伺服器，甚至刪除儲存於伺服器資料。

法院認為，彭男致生損害於中科院，且犯後一再飾詞否認，毫無悔意，犯後態度不佳，依無故刪除公務機關電腦之電磁紀錄罪，處有期徒刑8月，可上訴。