亞太青年協會與台大政治系系學會25日舉辦「與市長有約」活動，民進黨台北市長參選人陳時中、無黨籍台北市長參選人黃珊珊、國民黨台北市長參選人蔣萬安先後出席，有學生問到長照議題，黃珊珊直言，長照最大問題是缺人才，需提高工作機會與誘因。

黃珊珊先表示，很榮幸回到台大母校，並將過去轉系和探索人生職涯的經驗分享給青年朋友，並勉勵年輕人要盡量嘗試，不害怕挑戰，有機會跳脫舒適圈，每天都要挑戰不可能。

青年代表提出心理健康議題，黃珊珊表示，自殺率與疫情及社會壓力有關，雖然排序為六都最低，但校園發生比例高，因此醫院應與校園合作，可在第一時間介入，並朝建立完善通報機制方向努力，而在人口老化與長照上，黃珊珊則說，長照最大問題是缺人才，近年許多學校轉型為日照中心，例如開南，增設相關系所，除了老人可獲得照顧，也讓新血加入，需提高工作機會與誘因。

學生則詢問黃珊珊有關社宅解決方案、長照提升消防公安、身障者使用廁所等問題，黃珊珊指出，不是每個居民都同意蓋社宅，也不是要蓋五萬戶就能蓋，目前北市三萬戶採補貼方式，實質達到社宅標準將近四萬戶，未來會朝多元方式提供社宅，這部分需民間幫忙。

先前台北內湖有長照火災事件，如何提升消防公安，黃珊珊表示，本來舊的是老福機構，新的機構設立又被社區抗議，會有救護車或老人死亡問題，現在規定要追蹤老人後續安置狀況，這是當時沒有處理，而後改善的。身障者使用廁所上，黃珊珊則強調，會跟障礙者打造共榮社會，在無障礙廁所設置上也會再加強。