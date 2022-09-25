國民黨主席朱立倫今表示，新北市長侯友宜團隊面對選戰不敢輕忽，民進黨新北市長參選人林佳龍聲稱與侯友宜民調只差3％，甚至用假民調說支持度領先。對此林佳龍表示，朱立倫是希望把侯友宜綁在新北市，因為侯友宜若贏29萬票以上，朱立倫就沒機會選總統，因此若要成全朱立倫，就要票投林佳龍，此言一出，讓國民黨議員參選人葉元之直呼「傻眼」。

林佳龍今天下午受訪時表示，朱立倫想把市長侯友宜綁在新北，自己才有機會選總統，但「朱侯之爭」不該變成新北市民困擾；接著又說，朱立倫希望林佳龍得票可以高一點，讓侯友宜不能跟朱立倫競爭2024總統大位，所以如果要成全朱立倫，就票投林佳龍，投給林佳龍創造三贏，對新北市民來說是最大贏家。

葉元之表示，林佳龍這段話實在令人傻眼，林佳龍邏輯是「侯友宜贏太多，侯就會取代朱立倫去選總統，為了讓朱立倫選總統，所以票要投林佳龍」，這真是他看過最Low的一種選戰打法，超級不尊重新北市民。

葉元之批，如果要這樣搞，那他也要呼喚蘇貞昌的支持者，林佳龍如果選票跟侯友宜差距小，敗選後有可能會取代蘇貞昌成為行政院長，所以請大家「成全蘇貞昌、票投侯友宜」。

葉元之嘆，到底一個候選人多爛、對自己是多沒信心，才會出此爛招，一直叫選民因為成全對手而投給自己？而且選民是這樣能被林佳龍呼來喚去嗎？而林佳龍的話也間接承認，自己很弱，號召力不如朱、侯，所以要靠別人對朱、侯的疼愛，從中獲取選票。

葉元之強調，選舉要比政見、比看誰會做事，林佳龍完全無心選新北市長，頻頻講錯新北市地名，把「八里」認成「萬里」，把「蘆洲」當成「板橋」，還把「十三行博物館」講成「十四行博物館」，再再凸顯他的草包，所以才要搞臭選舉，真的太Low。