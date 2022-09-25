風靡全世界最長壽、外百老匯最經典的音樂劇《The Fantasticks夢幻愛程》盛大開演，並首度於台北展開長檔期駐演，堪稱今年度最受期待的浪漫愛情音樂劇。（季志翔攝）

風靡全世界最長壽、外百老匯最經典的音樂劇《The Fantasticks夢幻愛程》盛大開演。（季志翔攝）

風靡全世界最長壽、外百老匯最經典的音樂劇《The Fantasticks夢幻愛程》盛大開演。由台裔百老匯巨星楊呈偉及實力派藝人聶雲領銜主演。（季志翔攝）

風靡全世界最長壽、外百老匯最經典的音樂劇《The Fantasticks夢幻愛程》盛大開演，並首度於台北展開長檔期駐演，堪稱今年度最受期待的浪漫愛情音樂劇。（季志翔攝）

風靡全世界最長壽、外百老匯最經典的音樂劇《The Fantasticks夢幻愛程》盛大開演，並首度於台北展開長檔期駐演，堪稱今年度最受期待的浪漫愛情音樂劇。（季志翔攝）

風靡全世界最長壽、外百老匯最經典的音樂劇《The Fantasticks夢幻愛程》盛大開演。由台裔百老匯巨星楊呈偉及實力派藝人聶雲領銜主演。（季志翔攝）

風靡全世界最長壽、外百老匯最經典的音樂劇《The Fantasticks夢幻愛程》盛大開演。

該部音樂劇製作團隊橫跨台、美，由台裔百老匯巨星楊呈偉及實力派藝人聶雲領銜、多位台灣藝人擔綱音樂劇主演，包含以電影《無聲》獲得國際影帝的劉子銓、凱渥旗下戲劇新星蔡松廷、以及新生代演員藍紫綾等，並首度於台北展開長檔期駐演，堪稱今年度最受期待的浪漫愛情音樂劇！

《The Fantasticks夢幻愛程》是一齣外百老匯經典愛情音樂劇，更榮登金氏世界紀錄全球最長壽的音樂劇。內容是一部浪漫有趣的愛情寓言故事，主軸圍繞在兩個年輕男女之間，藉由友好的兩位爸爸想讓孩子們在一起，具備愛情、浪漫、幽默劇情等元素。

導演曾慧誠也提到，《The Fantasticks夢幻愛程》是偏中小型的劇，因此跟觀眾感受較為親切，可降低距離感。 外百老匯（Off-Broadway）以表演風格自由、題材及表演類型多元而令人著迷。《The Fantasticks夢幻愛程》憑藉著簡潔又具內涵風格，受全球劇迷喜愛，光在紐約外百老匯演出即超過2萬場次，更近乎囊括過各項音樂劇類大獎，包含美國戲劇界最高榮譽「東尼獎」，包含歐美及日本、韓國、甚至是伊朗都曾熱烈上演，喜歡音樂劇觀眾必朝聖。

超近距離的演出型態，也讓觀眾彷彿置身戲中，劇情轉折與情緒傳遞更為深刻。能將《The Fantasticks夢幻愛程》能引介來台，「Hua Musical華文音樂劇」花費不少心思，音樂劇以授權形式讓台灣團隊進行製作，再以台灣導演公開徵選演員，在不更動劇本和音樂的方式下，重新演繹這齣經典名劇，音樂劇仍以全英文方式現場演出，呈獻屬於台灣的獨特版本。

最令人期待的，就是音樂劇主演卡司、貫穿全劇的神秘說書人El Gallo，將由享譽國際、台裔百老匯明星的傳奇人物楊呈偉（Welly Yang），還有知名節目主持人聶雲輪流擔綱領銜。聶雲也表示，和楊呈偉早就是熟識多年老友，「他給我很大壓力！」不過對於這個角色，他和主辦單位都有共識：就是非楊呈偉飾演莫屬。剛演完音樂劇《飲食男女》，近年來從主持人走入劇場的聶雲也認為：「這齣戲是甜甜的、溫暖的。每個人看這齣戲都會想到自己純純的愛。」