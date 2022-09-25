新北市的巷弄藝文深受民眾喜愛，昨（24日）晚上於林口運動公園舉辦的「新北巷弄藝起來」大牌雲集，特別邀請到白冰冰姐以及《我愛冰冰Show》的眾多唱將們一起飆歌，「冰友會」號召2台遊覽車的冰友們在台下搖旗吶喊，還特別製作了「冰冰姐我愛你」等等LED手板，熱情不亞於年輕人。

壓軸演出的原子少年，讓現場順間變成演唱會的感覺，台下都是女粉絲，結果一位阿嬤說：「我其實不知道原子少年，是我家阿孫女吵著要來看，我也就來看看，是什麼樣的人，讓我家這個孫女迷成這樣。」舞台上白冰冰問原子少年，「你們知道白冰冰嗎？」結果少年們異口同聲說「當然知道冰姐，我們阿嬷都知道啊，從小阿嬷、阿公就常看冰冰姐的節目所以都知道啊，而且我們特別想幫自己的阿嬷要冰姐的簽名，回去給他們一定很開心。」

現場除了年輕粉絲外，很多爸媽帶著阿公、阿嬷一起來，還有ㄧ名阿嬷說：「白冰冰可是我從少女時代就看到現在的偶像，看著她一路走來的歡笑與淚水，我的心情與他同悲、共榮，我覺得她彷彿就是我的老朋友一樣，雖然她根本不知道我是誰。」