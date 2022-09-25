亞太青年協會與台大政治系系學會25日舉辦「與市長有約」活動，民進黨台北市長參選人陳時中、無黨籍台北市長參選人黃珊珊、國民黨台北市長參選人蔣萬安先後出席，有學生問到第一殯儀館未來若搬遷，空地如何規畫，蔣萬安表示，考量需要社福空間，或許未來可改為日照中心、公托、機關用地或改成金融中心等，這些都可以再討論。

蔣萬安進場後先和青年朋友互動，並表示，希望今日是青年溝通的場合，讓青年與參選人間有更多的討論，在公辦都更策略上，他也提出3策略，包含早進場、擴量能、增彈性三項，期望能化都更被動為主動。

青年代表先問針對松山機場占用腹地過大，對內湖科學園區造成的交通問題如何解決，蔣萬安表示，應提出三方面解決，其中包含時間、空間、運距，時間方面，他承諾兩年內盡快動工東環段捷運，民生汐止線待中央明年做出可行性評估，空間方面，內科已飽和，將結合南軟以及北市科形成科技廊帶，運距方面，導入科技思維和數據分析舒緩交通。

而針對雙北YouBike1.0和2.0並行造成的亂象，蔣萬安認為，何時能將1.0淘汰的速度加快，以及克服過渡性是此議題重點，而透明化是一解方，如系統技術提升以及資訊透明化，也可設立雙北公共運輸會，交流雙北的交通。

有學生問到台北市立第一殯儀館，未來拆遷計畫如何及空地規畫，蔣萬安說明，一殯遷移是既定政策，而一殯空地怎麼利用，若做公園是便宜行事作法，因為第一殯儀館旁邊就有個榮星花園公園，周邊住戶有反應不希望多蓋一座公園，考量需要社福空間，或許未來可改為日照中心、公托、機關用地或改成金融中心等，這些都可以再討論。