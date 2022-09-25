陳乃瑜說，新店大文山有很好的資源，不該繼續停滯，未來交給她來監督市政，爭取地方建設，守護下一代的未來。（李奇叡攝）

民進黨新北市參選人林佳龍、議員參選人陳乃瑜聯合競選總部今日成立。（李奇叡攝）

民進黨新北市參選人林佳龍、議員參選人陳乃瑜聯合競選總部今日成立，林佳龍表示，要在新店地區推動智慧城市與產創園區，為新店帶來投資和工作機會，並親自授予陳乃瑜戰旗，盼旗開得勝，希望陳乃瑜當選新店關鍵一席，為大新店地區注入新活力。

聯合競總成立大會今日下午舉辦，立委沈發惠、賴品妤、新北市黨部主委何博文、新北市議員參選人卓冠廷、山田摩衣都站台力挺，林佳龍表示，民進黨這次在新店提名兩席，其中一席是資深的七連任議員陳永福，除了讓陳永福繼續連任外，關鍵第二席就是陳乃瑜，不僅「好央教」，服務找得到人，也為大新店地區注入新的活力，更重要的是陳乃瑜以年輕媽媽的角度在關心市政，這是新北市升格直轄市後最需要的軟實力。

林佳龍表示，若他當選新北市長，除了捷運路網、高快速道路立體化、興建停車場等基礎建設外，還會在新店地區，利用過去政府留下來超過80公頃以上的都更土地，推動智慧城市與產創園區，打造智慧車產業、IC晶片半導體、智慧醫療、AI實驗場域等，為新店帶來投資與工作機會，成為六星產業計畫中最亮的一顆星。

陳乃瑜說，新店大文山有很好的資源，不該繼續停滯，未來交給她來監督市政，爭取地方建設，守護下一代的未來，要讓新店大文山成為主角；她呼籲，身為六都的新北還沒跟上智慧城市的腳步，真的很可惜，大家要展現改變的勇氣，希望鄉親看到她對新店大文山的願景與規劃。

前立委陳朝龍表示，陳乃瑜不是政二代、富二代，選戰打得辛苦，也最了解基層辛苦，未來一定會為基層發聲，呼籲民眾給予勇敢的年輕人支持；國策顧問康義勝說，陳乃瑜不只關心托育，對長照提出的政見也非常專業，要推動長照社區化、設立微型日照站，讓長輩可以在地安養。