台鋼雄鷹進軍中職首次秋訓昨天在澄清湖棒球場舉行開訓典禮，「狀元郎」曾子祐在祈願卡上寫下「對決潘威倫」心願，現年40歲的潘威倫聽聞後笑著說：「那我還要繼續維持體能狀態，很開心學弟有這樣的想法，我也會繼續努力。」

曾子祐小時候曾參加過統一獅棒球夏令營，當時就與「嘟嘟」潘威倫合影過，昨天他寫下「精進自己、對決潘威倫」，他說：「第一個就想到寫這個。之前還覺得沒有機會，現在進來後覺得有機會，就想跟前輩對決。」

聽聞19歲的小學弟想要與自己對決，40歲的潘威倫笑著說：「那我要努力維持體能狀態，也很期待能夠跟他在場上對決。很開心聽到學弟有這樣的想法，我也會繼續努力能在場上一起打拚。」

潘威倫認為，在球場上不論是碰到曾子祐這種年輕後輩，還是年齡相仿的潘武雄，都是他球員生涯中的過程，也是很難得的機會，「只要能在場上一起努力打拚，對我來講都是很幸福的。」