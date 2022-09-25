2022跨聯盟籃球邀請賽接近尾聲，25日8強賽T1聯盟新北中信特攻首節剩2分46秒好手謝亞軒上籃落地時右腳受傷退場，稍微影響了一下球隊士氣，不過特攻在領先情況下還是挺過SBL裕隆納智捷的追擊，以75比66取勝，26日下午5點和中華男籃培訓隊爭奪冠軍賽門票。

新北中信特攻總教練李逸驊表示，剛開賽球隊節奏掌控不錯，後來謝亞軒膝蓋有點受傷下去，狀況有點慢慢下來、遇到空窗期後來林韋翰跳出來，幫助球隊贏下比賽。

林韋翰則說：「謝謝裕隆給我們好的比賽內容，看到針對我們的不同的防守強度，讓我們上了一課。」

特攻阿巴西收下17分、12籃板，林韋翰5助攻；裕隆斑霸22分、15籃板同樣相當精彩，獲得總教練邱大宗讚許，邱大宗並說，可惜球隊年輕球員稍嫩，還是需要老將幫忙提點，他也勉勵球員，穿上裕隆球衣，需要更快成長，這次周士淵就是很好的模範，「士淵卸下球員身份、三年沒比賽了，但練了幾天就為球隊在這次跨聯盟賽事奮戰，展現出老將價值及經驗，有他在會讓小老弟們心態穩一點，新球季可望再看他繼續出賽，就等球團正式公佈。」

中信特攻阿巴西和裕隆斑霸都是有塞內加爾背景，兩人私下也熟識，阿巴西說：「這是球場第一次和斑霸交手，很興奮。」年紀比較長的斑霸則開玩笑說：「阿巴西是我的小老弟，球場上我們穿著不同球衣，都為了球隊勝利全力以赴，這場比賽打完我承認阿巴西現在比我好，我還在學習成長。」

林韋翰（右）在球隊戰況危急時挺身而出。（中華籃協提供）

斑霸（中）獨拿22分、15籃板。（中華籃協提供）