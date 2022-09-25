許多情侶交往時都會思考如何能讓彼此感情進一步增溫。一位女網友表示，自己和男友都很害羞，原本在朋友階段時可以正常肢體接觸，交往後卻連牽手都很緊張，因此詢問如何才能改善。許多人看了之後紛紛指出，其實只要他們多約出來過夜就能夠脫離這種狀態。

原PO在Dcard發文表示，自己和男友算是新手情侶，先前都只有過一任交往對象，原本兩人在朋友階段時能夠很正常的肢體接觸，沒想到在一起後，因為兩個人都太過害羞，連最簡單的牽手、搭肩都羞澀不已，她在苦思不得其解的情況下，只好上網求助詢問如何改善這種關係。

對此，許多人紛紛回應，「勸妳好好把握這段時光吧」、「剛開始是這樣的啦，連放屁都不敢當面，到後來可以用屁來惡作劇」、「沒什麼好擔心的，久了就慢慢會更進一步了，好好享受現在的感覺就好」、「久了就習慣了，一開始也不適應，現在要抱抱親親都很自然了」。

有些過來人則分享秘訣，「出門玩個兩天一夜什麼羞澀就都沒了」、「後面多過幾次夜就沒事了啦，不一定要打X」，另外也有人認為一起喝酒和洗澡也能拉近彼此距離，「喝酒壯膽超有用」、「兩位來情侶小酌一番，酒酣耳熱就會變大膽了」、「我之前也是，一起洗澡一次就差不多了」、「一起洗過幾次澡就ok了」。

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